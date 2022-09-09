رفضوا الوظائف الحكومية.. شباب المنيا يقتحمون مجال التكنولوجيا والاتصالات

نجح عدد من شباب المنيا اقتحام سوق العمل الحر وخاصة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات دون الانتظار إلى الوظائف الحكومية والتقليدية، بل حفروا لأنفسهم اسماء لامعة في عالم البرمجة والتكنولوجيا بعد تنمية قدراتهم ومهارتهم بمركز إبداع مصر الرقمية.

يقول أنس فاروق حاصل على بكالوريوس حاسبات ومعلومات وأحد متدربي مركز إبداع مصر الرقمية ومن أبناء المنيا، إنه استطاع ان يصمم موقع تسويقي للشركات والمحلات ففي الوقت الحالي يطمح كل محل وشركة إلى الانتشار وتوسيع قاعدة المشترين لجني الأرباح فقام بتصميم عدة مواقع تسويقيه للأفراد والشركات بعدما تم تدريبه بمركز إبداع مصر الرقمي.

شباب المنيا بمركز إبداع مصر الرقميه

وأشارت مني سالم خريجة كلية العلوم إلى أنها حرصت على الالتحاق بمركز إبداع مصر الرقمية TIEC وانها استطاعت العمل في إحدى الشركات العالميه دون السفر بل من هنا بالمنيا.



يشار إلى أن مركز إبداع مصر الرقمية التابع لوزاره الاتصالات يهدف الي رعاية الإبداع وتشجيع وتحفيز العمل الابتكاري ودعم رواد الأعمال وتوفير التدريب التقني لتأهيل الشباب لمُتطلبات سوق العمل المحلى والدولي في مجال تكنولوجيا المعلومات وريادة الأعمال.

شباب المنيا بمركز إبداع مصر الرقميه

بالإضافة إلى بناء قدرات الطلاب والشباب في تنمية مهاراتهم بما يتلاءم مع متطلبات صناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مما يودي إلى زيادة جاهزية الشباب للاندماج في سوق العمل في ظل التطورات التكنولوجية العالمية.

مركز إبداع مصر الرقمية

كما يعد مركز الابداع تنفيذاً لخطة الدولة لنشر مجمعات الإبداع التكنولوجي في كافة المحافظات لتمكين الإبداع وريادة الأعمال والمساهمه في بناء قدرات الإنسان سواء على المستوى المحلي او الإقليمي والدولي لبناء القدر المعرفي لتأهيلهم لسوق العمل وتعظيم الاستفادة من مشاركة أساتذة الجامعة في وزيادة حجم المعرفة والتدريب العملي للشباب ليصبحوا قادرين على المنافسة في مجال سوق العمل.

