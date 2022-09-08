أخبار الفن.. بوسي تنفي طلاقها وزجها يقضي شهر العسل مع ضرتها.. اشتباكات على شباك تذاكر حفل هاني شاكر بسوريا

نشر قسم الفن مجموعة من الأخبار العالمية والمحلية على مدار الساعات القليلة الماضية نستعرض أبرزها من خلال السطور التالية ..

الإسكندرية السينمائي" يكرم الممثلة المصرية الأمريكية نورا أرماني

قررت إدارة مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط برئاسة الناقد السينمائي الأمير أباظة تكريم الفنانة المصرية الأمريكية نورا أرماني في الدورة ال٣٨ التي تقام في الفترة من 5 إلى 10 أكتوبر المقبل، والتي تحمل اسم النجم الكبير محمود حميدة .

هو نفس الشوق.. ضرة بوسي في شهر العسل مع هشام ربيع |صور

نشرت منة محمد، زوجة هشام ربيع الأولى صورًا لهما سويا من شهر العسل بعد عودتهما، وصحبت الصور بأغنية "هو نفس الشوق"، وجاء ذلك بعدما نشر صور من عقد قرانهما.

تعيش مع ضرتها .. بوسي تنفى أخبار طلاقها بعد 100 يوم زواج

ردت المطربة بوسي على أنباء انفصالها عن زوجها مصفف الشعر هشام ربيع، بطريقة غير مباشرة عن طريق طرح صور تجمعها به عبر صفحتها الشخصية بموقع الصور الشهير إنستجرام واكتفت بعمل قلوب على الصورة.

اشتباكات واغماءات.. ماذا يحدث على شباك تذاكر حفل هاني شاكر فى سوريا |شاهد

حالة من الهرج والمرج سيطرت على شباك تذاكر حفل الفنان هاني شاكر المفترض إقامته بأوبرا دمشق بسوريا، يوم 15 من شهر سبتمبر الجاري.

بودي جاردات تحميها .. تجمهر الأهالي حول هيفاء وهبي فى منشأة ناصر فيديو

استأنفت الفنانة هيفاء وهبي تصوير مشاهد فيلمها الجديد رمسيس باريس فى شوارع القاهرة ، استعدادا لعرضه نهاية العام الجاري.