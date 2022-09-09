جمالي باسبور دخولي السينما.. نور اللبنانية :اختاروني عشان شكلي

كشفت الفنانة نور اللبنانية عن كواليس دخولها عالم الفن في البدايات، وذلك بعدما شاركت في فيلم "شورت وفانلة وكاب" مع أحمد السقا، أثناء استضافتها مع إنجي علي في برنامج أسرار النجوم.

وقالت نور اللبنانية:" شورت وفانلة وكاب، كان أول مرة اشتغل في مصر سينما ولم أكن أفهم الكلام الذي يقال ويضحكون على كلامي، وكنت أقول كلام باللبناني لا ينفع قوله في مصر أساسا، وكأنك تكتشفي مصر بطريقة مختلفة وكانت أيام حلوة".

وكشفت نور اللبنانية عن أكثر المشاهد التي تحبها قائلة:" أكثر مشهد بحبه في فيلم شورت وفانلة وكاب هو لما كنا في الصحراء لما كانت على أغنية (حبيبي يا عاشق)".

و عن معايير اختيار النجمات في السينما خلال فترة انطلاقتها الفنية قالت:" “بعد شورت وفانلة وكاب قدمت (أصحاب ولا بيزنس) وكان فيلما رائعا ومختلفا، ودوري لم يكن المصرية 100%، وصور في مصر ولبنان في المخيمات الفلسطينية هناك".

واستطردت نور اللبنانية:" قررت التوقف عن هذا القالب وأكافح على الخروج من أني أكون نصف مصرية ولبنانية وتحديت نفسي، وفي السينما يختارونك عشان شكلك والسينما تحب هذا الواقع ولا يمكن إنكار هذا، وأنا جمالي هو كان باسبور دخولي السينما".

وأوضحت نور أنها حاولت الخروج من هذا القالب قائلة:" الممثل هو من يقرر هل سيظل على هذا التراك أم يريد أن يغير جلده، وأنا نفسي أكون أحسن وأطور نفسي ولذلك خرجت نفسي من الأدوار النمطية ولا أوضع في أدوار معينة، وأنا أيضا كنت بتكسف وكان هذا الأمر يقيدني طبعا وأخذت وقت معي وأثرت عليّ، ومع الوقت بدأ تفكي وتحرري والتمثيل مثل الرياضة وتفكي عضلاتك، وأنا لا أحب أخسر التحدي وأقول سأقدم هذا الدور وسأنجح".