غياب ميجان يثير الجدل .. اكتفت بتغيير خلفية الموقع الخاص بها

نشر كلا من الأمير هاري، و زوجته ميجان ميركل عبر الموقع الخاص بهما نعيا للملكة إليزابيث الثانية، عقب إعلان قصر باكنجهام وفاتها، منذ ساعات، قاموا بتحويل الخلفية في الموقع إلى اللون الأسود.



واكتفا الثنائي بإظهار علامات الحزن على وفاة الملكة بتلك الطريقة ، وفقا لما ورد في صحيفة " ديلي ستار"، فإن الأمير هاري نجل الأمير تشارلز و حفيد الملكة إليزابيث، وصل إلى بريطانيا عقب إعلان القصر الملكي وفاة الملكة إليزابيث الثانية ، و لكن ما أثار الجدل هو ظهور الأمير بمفرد و عدم تواجد زوجته ميجان ميركل .



اختفاء ميجان ميركل و عدم ظهورها في موقف كهذا، أثار الجدل بين المواطنين ، و ذلك عقب التقاط الصحفيين صور للأمير هاري عقب وصوله للملكة و ظهوره بمفرده و لم يظهر برفقته زوجته و أولاده مما أثار الجدل .



غياب ميجان ميركل زوجة الأمير هاري عن الحضور لجنازة الملكة إليزابيث الثانية، يشير إلى كثير من العلامات، أبرزها أن الأخبار التي كانت متداولة عن توتر العلاقات ، تلك الطريقة التي اتبعتها ميجان ميركل تؤكد صحة تلك الأخبار و تشير إلى أن ميجان كانت على خلاف مع القصر البريطاني و على رأسه الملكة إليزابيث .



جدير بالذكر أن الملكة إليزابيث الثانية توفت منذ ساعات عن عمر يناهز 96 عاما، فهي ولدت في عام 1926، و ذلك بعد شائعات في الأيام الأخيرة تشير إلى تدهور صحة الملكة .