سعره مش غالي.. زيت سحري وراء سر لمعان رجل دينا الشربيني

أثارت الفنانة دينا الشربيني جدلا كبيرا منذ ظهورها في الفيديو الدعائي للقائها مع برنامج معكم منى الشاذلي، بسبب تصريحاتها الجريئة، ولكن أكثر ما كان ملفت للنظر هو لمعان “رجلها” الذي كان محط تساؤل الكثير من الفتيات على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكشفت خبيرة الماكياج الشهيرة دينا راغب التي تحرص على مرافقة دينا الشربيني في لقاءاتها وتقديمها بصورة جيدة أمام الجمهور، عن سر لمعان رجل الفنانة الشهيرة بهذا الشكل.

وكتبت دينا راغب عبر انستجرام، إن سر هذا اللمعان هو استخدام زيت من ماركت نوكس، مع بعض الهايلايتر وهو نوع من الماكياج الذي يحرص على إخفاء العيوب بصورة سحرية.

وبالبحث عن سعر زيوت نوكس، وجد أنها متاحة للبيع عبر الإنترنت بأسعار ليست غالية تتراوح بين 40 و50 دولار، أي حوالي 800 جنيها مصريا، وهناك بعض الأنواع تباع بنحو 500 جنيها.

تتمتع دينا الشربيني ببشرة قمحية اللون، وتعتبر درجة لون بشرتها من أبرز علامات جمالها، التي تحاول الكثير من الفتيات الوصول إليها، خاصة في فصل الصيف.

وقد تصدرت دينا الشربيني تريند جوجل وتويتر عقب انتهاء الحلقة، وعن التفاعل الذي تحصده على منصات التواصل الاجتماعي، أكدت دينا الشربيني أنه لا يصح أن نحكم على الناس من المظاهر، وأن هناك الكثير التفاصيل والخبايا التي لا نعلمها عن ذلك الشخص، وصرّحت "اتعلمت الفترة اللي فاتت أنى ممكن أبقى شايفة الناس من بره بس عمرك ما هتبقى عارفة إيه اللي حاصل جواه، واتعلمت ان ديما ربنا بيبقى شايلك الأحسن".

ولعبت دينا الشربيني الكثير من الألعاب في حلقتها مع منى الشاذلي من بينها لعبة الصندوق، لتكتشف وجود أرنب وباروكة، ولكنها ارتعبت عندما أدركت أن بداخل الصندوق قنفد، كما غنت أغنية برج الحوت للنجم عمرو دياب، وأكدت أنها لم تقم بأي عمليات تجميل من قبل، كما ردحت باللغة الفرنسية وسط تصفيق جمهور البرنامج.