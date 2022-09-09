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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

نافذة طائرة بولندية تتصدع في الهواء .. شاهد

صدى البلد

تداول رواد التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو و صور عبر تطبيق تيك توك، لطائرة بولندية كانت متجهة إلى ولاية نيويورك، و ظهر خلال الفيديو تصدع النافذة الزجاجية في الطائرة مما دفع الركاب للشعور بالذعر الشديد . 


وفقا لما ورد في صحيفة " ديلي ستار"، البريطانية، فإن طائرة بولندية كانت متجهة إلى الولايات المتحدة الأمريكية تعرضت لأزمة أثناء تحليقها في السماء وهي تصدع النافذة الزجاجية في إحدى جوانب الطائرة . 

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تظهر مقاطع الفيديو التي تداولها رواد التواصل الاجتماعي عبر صفحاتهم، طاقم الطائرة من المضيفات و هم يطلبن من الركاب المكوث في أماكنهم و ربط الأحزمة تحسبا لأي قر ار اضطراري قد يتخذه فريق الطائرة . 


ظهر في مقطع الفيديو و الصور ، تصدع أحد زجاج أحد النوافذ على الطائرة و اليت كادت أن تنكسر لولا أن أحد الركاب كان يقوم بالتقاط صور  له على الطائرة واكتشف وجود تصدع في الزجاج بجانبه ففزع و أصيب بحالة من الرعب و ظل يصرخ حتى حضرت إحدى المضيفات . 


جدير بالذكر أن طاقم الطائرة قام بالسيطرة على الموقف على متن الطائرة و هبطت بسلام في نيويورك ولكن فور وصولها و التأكد من سلامة جميع الركاب، قام الفنيون في المطار بإدخالها لإجراء أعمال الصيانة عليها .

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