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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

طريقة عمل بط بالعسل والبرتقال..بمذاق لا يقاوم

طريقة عمل بط بالعسل
طريقة عمل بط بالعسل والبرتقال

بط بالعسل والبرتقال من الأطباق الرئيسية التي يعشق تناولها الكثير من الأشخاص، فتتميز بمذاقها الشهي و اللذيذ والمختلف أيضا عن الأطباق الأخرى.

قدمت الشيف غادة التلي، عبر حسابها الرسمي  على موقع التواصل الأجتماعي الفيسبوك، طريقة عمل بط بالعسل والبرتقال في المنزل بأسهل الخطوات.

مقادير بط بالعسل والبرتقال
 


١ بط
١ برتقال
٦ فص ثوم
٣ عود روز ماري
١ ليمون


للصلصه
٣/٤ كوب عصير برتقال
٤ ملعقه كبيره ليمون
٤ ملعقه كبيره خل بلسميك
ربع كوب عسل
رشه جوزه الطيب
نصف ملعقه صغيره قرفه
عود روز ماري
ملح و فلفل
خضار حسب الرغبه

 


طريقة تحضير بط بالعسل والبرتقال


ننظف البطة جيدا و نتبلها جيدا بالملح و الفلفل من الداخل و الخارج 
نقوم بعمل حزوز على صدر البطة 
نقطع نصف ليمون الى ٤ ارباع و برتقالة الى ٤ ارباع 
نحشي البطة بقطع البرتقال و الليمون و فصوص الثوم 
نضع البطة داخل طبق الفرن و نغطيها بورق زبدة و ثم بالقصدير جيدا 
ندخلها على اعلى درجة حرارة لمدة ٢٠ دقيقة ثم نخفق الحرارة ل ١٨٠ درجة و نتركها بالفرن لمدة ٣ ساعات ( نتفقدها كل ٢٠ دقيقة و نضيف كمية من الماء عندما يقل السائل و ندهن بوجه البط بالسوائل بواسطة الفرشة)
في اخر ساعة نضيف الخضار المرغوبة الى البطة حتى تنضج و تتشرب نكهتها
نضع البطة بطبق التقديم و حولها الخضار و شرائح البرتقال
لعمل الصلصة :
عندما تنضج البطة نأخذ الدهن و السوائل المتبقية في طبق الفرن و نضعهم في طاسة على النار مع القليل من الدقيق مع التحريك المستمر و نتبل بالملح و الفلفل القرفة و الروزميري و جوزة الطيب و برش البرتقال و الليمون ثم نضيف العسل و خل البلسمك و عصير البرتقال و الليمون و نتسمر بالتقليب حتى تتجانس الصلصة 
ندهن البطة بالصلصة و نضع المتبقي في طبق جانبي 
تقدم ساخنة بالهنا و الشفا

بط بالعسل والبرتقال طريقة عمل بط بالعسل والبرتقال مقادير بط بالعسل والبرتقال طريقة تحضير بط بالعسل والبرتقال الشيف غادة التلى

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