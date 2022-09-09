أمي كانت رفضه.. سر خاص بين دينا الشربيني والدها تسبب في شهرتها

أدلت الفنانة دينا الشربيني بأكثر من تصريح خطير، خلال حوارها مع الإعلامية منى الشاذلي، ببرنامج معكم، منها أن والدتها كانت ترفض دخولها مجال الفن، ولكن والدها وقف معها ووضع لها الطريق التى ستسير عليه من أجل ان تصل لما ترغب له، معلقة :" بابا قالى لما تبقى مذيعة هتعرفى توصلى لـ التمثيل، عشان ماما رافضة الفكرة".

وأشارت دينا الشربيني، إلى أن "بابا قالى فكرة حلوة اشتغلى مذيعة وبعد كده هتدخلى التمثيل" وعرضت منى الشاذلي، مجموعة من الفيديوهات لـ دينا الشربيني، عندما كانت مذيعة على قناة دريم وصرخت دينا بعد عرض الفيديو.

تصدرت الفنانة دينا الشربيني مؤشرات البحث، خلال الساعات الماضية، بعد حديثها مع الإعلامية منى الشاذلي، عن حياتها الشخصية.

حقيقة عودة دينا الشربيني لـ عمرو دياب

وغازلت الفنانة دينا الشربيني المطرب عمرو دياب، على الهواء، وقامت بغناء أغنية برج الحوت، وأكدت أن الأغنية لم تكن لها، وتحدثت عن قصة حبها الأخيرة، وقالت ربنا بيعوض، والحمد لله، وأكدت أن قصة الحب الأخيرة انتهت، وهذا يعنى عدم عودتها لـ المطرب عمرو دياب.

وفى هذا التقرير نستعرض أبرز الأخبار:

بنفضل نضحك | دينا الشربيني : طول عمري نفسى أمثل مع هذا الفنان



عرضت الإعلامية منى الشاذلي، مقطع فيديو به " كواليس كلها ضحك بين كريم عبد العزيز ودينا الشربيني".

أكدت الفنانة دينا الشربيني، أنها كانت تتمنى التمثيل مع الفنان كريم عبد العزيز، وأن كريم يشبهها فى الكثير من الأشياء، منها :" بنفضل نضحك وإحنا بنمثل".



أكدت الفنانة دينا الشربيني، أنها أصيبت بـ فيروس كورونا 5 مرات، وكل مرة كانت الإصابة أصعب من السابقة لها.



وأضافت دينا الشربينى، خلال حوارها ببرنامج " معكم" المذاع على قناة سي بي سي، تقديم الإعلامية منى الشاذلي، أن "الكورونا بتموت فيا"، "و جسمى بـ يستهبل، وكل مرة بيضعف عن المرة السابقة له".



كشف الفنانة دينا الشربيني، أنها تعرضت لـ التحرش، معلقة: "تعرضت للتحرش زمان وكان فى العجمي، بالإسكندرية".

خت كورتيزون.. دينا الشربيني تروي تفاصيل إصابتها بكورونا قبل ظهورها في مصر



كشفت الفنانة دينا الشربيني، تفاصيل إصابتها المتكررة بـ فيروس كورونا، وقالت "أصيبت بفيروس كورونا عندما كنت فى لندن".



اتصالحنا فى الجونة .. دينا الشربيني تعلن مفاجأة | فيديو



أكدت الفنانة دينا الشربيني، أنه حدث سوء تفاهم بينها وبين المخرجة كاملة أبو ذكري، مؤكدة " انا بموت فيها و الله".

نفسي أعمل مناخيري.. دينا الشربيني عن عمليات التجميل



أكدت الفنانة دينا الشربيني، أنها كانت من الشخصيات المحظوظة، مؤكدة أنها دخلت عالم التمثيل، وكانت تدرس.

ماذا قالت دينا الشربيني عن مشهد الغرق بـ جراند أوتيل





عرضت الإعلامية منى الشاذلي مقطع فيديو من كواليس مشهد غرق دينا الشربيني في مسلسل "جراند أوتيل".

بعد انكار طويل.. دينا الشربيني تعترف بأمر غريب على الهواء| فيديو





وجهت الإعلامي منى الشاذلي، سؤال محرج لـ دينا الشربيني، على الهواء، وهو:"| بعد انكار طويل هل ممكن تعترفى الآن أن أغنية "برج الحوت" كانت لـ دينا ولا لأ، ولا تغنى الأغنية" رفضت دينا الرد، وأكدت أن الأغنية لم تكن لها.

وقامت دينا الشربينى بغناء الأغنية على الهواء، وهى فى حالة فرح شديد.