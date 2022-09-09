عيب.. الجمهور يهاجم حمو بيكا بعد صورته الأخيرة.. شاهد

حالة من الهجوم الشديد تعرض لها مؤدي المهرجانات حمو بيكا على صفحته الشخصية بموقع الصور الشهير انستجرام بعد طرح صورة جديدة له، اعتبرها البعض مستفزة وغير لائقة على الإطلاق.

تفاصيل صورة حمو بيكا المستفزة

وظهر حمو بيكا فى الصورة التى قام بطرحها على حسابه الشخصي بموقع الصور الشهير إنستجرام وهو يضع رجله فى وجه الجمهور، وهو ما استفز عدد كبير من الجمهور واعتبروها إساءة لهم وطالبوه بحذفها.



صورة حمو بيكا المستفزة



الجمهور يهاجم حمو بيكا

وجاءت معظم تعليقات الجمهور على صورة حمو بيكا الجديدة بشكل سلبي، حيث طالب عدد كبير من رواد صفحته حذف الصورة فيما علق أخرين بتعليقات سلبية كان أبرزها تعليق عيد مهدي علي والذى كتب "صورة وحركة مستفزة جدا عيب خليك محترم، فيما كتب أخر من تواضع لله رفعه ياعم بيكا.

تعليقات الجمهور

تعليقات الجمهور

حمو بيكا فى الإمارات

ويتواجد حاليًا حمو بيكا فى الإمارات لإحياء عددا من الحفلات الغنائية بعد فشلة فى الصلح بينه وبين نقابة المهن الموسيقية ورفض النقابة إعطائه تصريح غناء داخل مصر، وهو ما جعله يسافر إلى الإمارات لإحياء أكثر من حفل غنائي لحين انتهاء أزمته مع النقابة.





حمو بيكا يقابل عمر كمال فى الإمارات

ومن ناحية أخرى نشر المطرب عمر كمال فيديو مساء أمس على صفحته الشخصية وظهر فيه مع مؤدي المهرجانات حمو بيكا الذي حرص على زيارة عمر فور وصولة إلى دبي، للترحيب به، وأكد عمر خلال الفيديو على صداقته القوية مع بيكا بالرغم من انشغالهما عن بعض الفترة الأخيرة بسبب سفرهما الدائم لبلاد مختلفة لإحياء الحفلات الغنائية هناك.

تصريحات هاني شاكر عن حمو بيكا

علق هاني شاكر، نقيب الموسيقيين السابق، على الهجوم الذي يتعرض له من مؤدي أغاني المهرجانات حمو بيكا، خلال ظهوره في برومو برنامج "برلمان شعب"، الذي يقدمه الإعلامي العراقي شعيب راشد، والذي سيتم عرضه قريبا. كان رد شاكر خلال برومو الحلقة، شديد اللهجة، حيث قال للإعلامي العراقي: "هل تعلم أن بيكا، أول من غنى لزنا المحارم، وعن علاقة أب بابنته.. كلام رخيص لا أعرفه ولا أحب أن أسمعه أو أراه".