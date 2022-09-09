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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مشروع صكوك الأضاحي

توزيع 2 طن لحوم على الأسر الأولى بالرعاية في الشرقية

توزيع لحوم
توزيع لحوم

شهد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية استلام وتسلم الدفعة الرابعة من مشروع صكوك الاضاحي لعام 2022 والمُقدمة من وزارة الأوقاف بإجمالي 2 طن لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية بالمحافظة تحت إشراف مديرية التضامن الإجتماعي في حضور الدكتور أحمد عبد المعطي نائب المحافظ واللواء السعيد عبد المعطي الخبير الوطني للتنمية المحلية والشيخ مجدي بدران وكيل وزارة الأوقاف والدكتور محمد حامد وكيل مديرية الأوقاف و زينب عبد الحميد مديرة إدارة خدمة المواطنين بمديرية التضامن الإجتماعي.

 

أشاد محافظ الشرقية بجهود وزارة الأوقاف والحكومة المصرية في تنفيذ مشروع صكوك الأضاحي وتوفير اللحوم للمواطنين الأكثر احتياجاً بمختلف القرى والمراكز ودعم الأسر الفقيرة لتوفير حياة كريمة لهم، تنفيذًا لمبادرة حياة كريمة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لدعم الفئات الأكثر احتياجاً.

 

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من جانبه أوضح وكيل وزارة الاوقاف أن مشروع وزارة الأوقاف "صكوك الاضاحي" يأتي لخدمة المجتمع، وتقديم كافة أوجه الدعم للفئات الأكثر احتياجا ليحيوا حياة كريمة، مشيراً إلى أنه تم التنسيق مع مديرية التضامن الإجتماعي للوقف على الحالات الأولي بالرعاية لتوجيه الصكوك إليها والاستفادة من ذلك المشروع المجتمعي الذي تقدمه وزارة الأوقاف.

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