مصطفى بدرة: ربنا أنعم علينا ببرنامج الاصلاح الاقتصادي.. فيديو

قال الدكتور مصطفى بدرة ، الخبير الاقتصادي، إن المبادرات الرئاسية للحماية المجتمعية شكلت حماية للمصرين من ارتفاعات الأسعار العالمية، موضحا أن الدولة وضعت بعض من الحزم التأمينية لمواجهة ارتفاع الأسعار.

وتابع مصطفى بدرة، خلال مكالمة لـ فضائية "إكسترا نيوز"، أن مصر وضعت أولوياتها منذ العام الماضي، من خلال زيادة المرتبات والمعاشات وفتح المزيد من الأسواق والمعارض، التي حجمت نسبة التضخم داخل مصر.

الإصلاح الاقتصادي

وأردف بدرة: "ربنا أنعم علينا ببرنامج الإصلاح الاقتصادي، من خلال برامج الرؤية للاكتفاء الذاتي، مثل توفير الصوامع والموانئ لتخزين القمح.

وفي تصريح سابق، أشاد الخبير الاقتصادي بتعيين حسن عبدالله قائما بأعمال محافظ البنك المركزي، قائلا: "حسن عبدالله قيمة اقتصادية كبيرة، مثمنا قرار تثبيت سعر الفائدة الذي اتخذه كأول قرار له عقب توليه مهامه والقيادة السياسية أحسنت الاختيار.