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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

15 يوما.. دولة عربية تعطي الزوج إجازة أثناء ولادة زوجته

اب وأطفاله - ارشيفي
اب وأطفاله - ارشيفي

سمح قانون جديد في المغرب للرجال العاملين في القطاع العام بالحصول على إجازة "أبوة" مدتها 15 يوما عند ولادة طفل في الأسرة.

ووفق صحيفة "هسبريس" المغربية فقد أوضح  القانون الجديد، أنه سيتيح للموظف الرجل الذي يولد له طفل إجازة مدتها 15 يوما متصلة ومدفوعة الراتب، وذلك من تاريخ ولادة الطفل إلى أن يبلغ 14 أسبوعاً، وتنتهي عند بلوغه هذه السن.

24 شهر

وينص القانون المغربي  الجديد تحديدا "على استفادة الموظف الرجل الذي أسندت إليه كفالة طفل تقل سنه عن 24 شهرا من رخصة عن الكفالة مدتها 15 يوماً متصلة ومؤدى عنها".

من جهة أخرى، شملت المقتضيات في هذا السياق أيضا "استفادة الموظفة التي أسندت إليها كفالة طفل تقل سنه عن 14 أسبوعا، طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، من رخصة عن الكفالة مدتها 14 شهراً تتقاضى خلالها كامل أجرتها".

رخصة رضاعة 

كما يتيح القانون للموظفة الاستفادة من رخصة عن الرضاعة مدتها ساعة واحدة في اليوم، وذلك ابتداءً من تاريخ استنفاد الرخصة الممنوحة عن الولادة أو الكفالة حسب الحالة، إلى غاية بلوغ الطفل المولود أو المتكفل به سن 24 شهرا".

وأفيد بأن هذه الإجراءات القانونية الجديدة تأتي "لفائدة موظفي وموظفات القطاع العام تبعا لاتفاق الحوار الاجتماعي الموقع في 30 أبريل 2022 بين الحكومة والمركزيات النقابية والاتحاد العام لمقاولات المغرب".

ونقلت "هسبريس" عن الحكومة المغربية تأكيدها أن "هذه المقتضيات ستكرس الحقوق المرتبطة بالأمومة ورعاية الأطفال، تماشيا مع الاتفاقية الدولية رقم 183 بشأن مراجعة اتفاقية حماية الأمومة المعتمدة من قبل المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية التي صادق عليها المغرب في 13 أبريل 2011".

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