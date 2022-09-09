في حالة تعفن.. العثور على جثة سيدة على حافة ترعة بالهرم

عثرت الأجهزة الأمنية بالجيزة على جثة سيدة بجوار ترعة بمنطقة الهرم في حالة تعفن يشير إلى وفاتها منذ عدة أيام.

تلقت مديرية أمن الجيزة إخطارا من قسم شرطة الهرم بالعثور على جثة سيدة على حافة ترعة بدائرة القسم، انتقلت على الفور قوات الشرطة وتبين العثور على جثة سيدة في الأربعينات من عمرها والجثة في حالة انتفاخ وتعفن لوفاتها منذ حوالي 3 أيام.

وأشارت التحريات الأولية بقيادة العقيد هاني الحسيني مفتش مباحث قطاع غرب الجيزة إلى أن الجثة لا توجد بها إصابات ظاهرية ولم يتعرف عليها أحد من أهالي المنطقة، شكل اللواء عبد العزيز سليم مدير الإدارة العامة للمباحث فريق بحث لكشف ملابسات الواقعة لبيان مدى وجود شبهة جنائية من عدمه ووجه بفحص بلاغات التغيب لسيدات تحمل مواصفات المتوفاة.

تم تحرير المحضر اللازم واحيل للنيابة العامة التي تولت التحقيق.