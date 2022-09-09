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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

وصول الصربي مانولوفيتش لـ قيادة فريق الاتحاد السكندري

وصول الصربى زوران
وصول الصربى زوران مانولوفيتش

وصل منذ قليل الصربى زوران مانولوفيتش المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم إلى مطار القاهرة ليتولى مهام عمله استعداداً للموسم الجديد 2022 - 2023 ،  يُرافقه  " التونسى " كريم بن سالم سباعى المدرب المساعد و مخطط الأحمال ، و من المنتظر و صول " المغربى " محمد رشيد المكاوى  مدرب حراس المرمى خلال الساعات القليلة القادمة.


ومن المقرر أن يعقد " زوران " عدة اجتماعات خلال اليومين القادمين مع لجنة الكرة برئاسة  أحمد عبد المجيد نائب رئيس مجلس الإدارة و عضوية  محمد سلامة و محمد البحيرى أعضاء مجلس الإدارة مع الكابتن إمام محمدين رئيس قطاع الناشئين لاستعراض جميع الأسماء المرشحة للعمل ضمن الجهاز الجديد.


و سوف يتم الإعلان عن كامل تشكيل الجهاز الفني و الإدارى للفريق عقب موافقة واستقرار " زوران " على جميع أعضاء جهازه المعاون.
 

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