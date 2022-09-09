وصول الصربي مانولوفيتش لـ قيادة فريق الاتحاد السكندري

وصل منذ قليل الصربى زوران مانولوفيتش المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم إلى مطار القاهرة ليتولى مهام عمله استعداداً للموسم الجديد 2022 - 2023 ، يُرافقه " التونسى " كريم بن سالم سباعى المدرب المساعد و مخطط الأحمال ، و من المنتظر و صول " المغربى " محمد رشيد المكاوى مدرب حراس المرمى خلال الساعات القليلة القادمة.



ومن المقرر أن يعقد " زوران " عدة اجتماعات خلال اليومين القادمين مع لجنة الكرة برئاسة أحمد عبد المجيد نائب رئيس مجلس الإدارة و عضوية محمد سلامة و محمد البحيرى أعضاء مجلس الإدارة مع الكابتن إمام محمدين رئيس قطاع الناشئين لاستعراض جميع الأسماء المرشحة للعمل ضمن الجهاز الجديد.



و سوف يتم الإعلان عن كامل تشكيل الجهاز الفني و الإدارى للفريق عقب موافقة واستقرار " زوران " على جميع أعضاء جهازه المعاون.

