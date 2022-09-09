عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

أصل اسم النوبة.. تعرف على معنى علامة "نبو" باللغة المصرية القديمة

صدى البلد

تحت عنوان "اللغة المصرية القديمة"، تواصل وزارة السياحة والآثار الحملة الترويجية التى أطلقتها على المواقع الخاصة بها بمنصات التواصل الاجتماعي المختلفة، لإلقاء الضوء على أهم علامات ورموز الكتابة الهيروغليفية، وذلك ضمن احتفالات الوزارة خلال الشهر الجاري بمرور 200 عام على فك رموز الكتابة المصرية القديمة ونشأة علم المصريات.

 

علامة "نبو"

 

وتُنطق هذه العلامة "نبو" أو "نوب"، وهي عبارة عن قلادة، وعادةً ما تعني الذهب أو الكلمات المرتبطة بمواد ثمينة كالفضة.

 

وقد اشتق اسم النوبة منها، وكانت جزءًا من الألقاب الملكية مثل "حورنب" أي حورس الذهبي.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بتضربني علشان تاخد حقها الشرعي.. حمدي يستغيث بمحكمة الأسرة

أول رد من شوبير بعد تعيين كولر مديرًا فنيًا لـ الأهلي

تطور جديد في أزمة مصطفى فتحي .. تفاصيل

متشطبة والتسليم فوري.. الفرصة الأخيرة لشقق سكنية في 6 أكتوبر وأسعارها 40 ألفا

سفاح.. الأهلي يتعاقد مع مهاجم يلعب في الدوري البرتغالي

من هو السويسري مارسيل كولر المدير الفني الجديد لـ الأهلي

5 قنوات تنقل مباراة كأس سوبر لوسيل بين الزمالك والهلال السعودي

مشاهدة الزمالك والهلال بث مباشر الآن (0-0) بكأس سوبر لوسيل والقنوات الناقلة

ترشيحاتنا

بعد إخلاء سبيل 33 محبوسا احتياطيا.. اعرف شروط العفو الرئاسي

طارق حامد وحجازي يقودان اتحاد جدة أمام الرائد في الدوري السعودي

روسيا تعلن إحباط محاولة إحراق مبنى عسكري

تبدأ من 355 ألف جنيه.. أشهر 5 سيارات سيدان صينية في مصر |صور

بالأسماء العفو عن دفعة جديدة من المحبوسين.. يحقق أهداف الحوار الوطني|وصباحي يشيد

الرئيس السيسي يتفقد الأعمال الإنشائية لتطوير عدد من الطرق والمحاور بالقاهرة الكبرى

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان أسود.. مي عمر تواصل الظهور بإطلالات جريئة

بخسارة شديدة في الوزن ومجوهرات صاخبة.. أصالة تثير الجدل

بلاش منها .. المشروبات الغازية الدايت تهدّدك بـ 8 أمراض خطيرة

إزاي تتغدى بـ 10 جنيه.. طريقة عمل وجبة مكرونة شهية

فيديو

الجنازة الأضخم في العصر الحديث.. هنا يدفن جثمان الملكة إليزابيث الثانية

أسرع طلاق في الوسط الفني.. قصص وحكايات غريبة| فيديو جراف

هل عادت أيتن عامر إلى زوجها.. الدبلة تكشف الحقيقة| فيديو جراف

بعد وفاة إليزابيث الثانية.. من يجلس على كرسى العرش البريطاني| فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

أهل الشر وحروب الجيل الرابع والخامس

نهال علام

العنف المجتمعي

خالد الشناوي

التَّستُّر خلف لافتات الحريات

د . مجدى بدران

البوتاسيوم هام للصحة والمناعة

د.هادي التونسي

من وحي السفاري في ناميبيا

عبد المعطى أحمد

الكاسب والخاسر فى الحرب

كواعب البراهمي

لا يريدون مصلحتك.. افهمي

احمد شريف

دون رصاصة واحدة.. الحروب السيبرانية وتدمير الدول في ساعات

اﻟﻤﺰﻳﺪ