أصل اسم النوبة.. تعرف على معنى علامة "نبو" باللغة المصرية القديمة

تحت عنوان "اللغة المصرية القديمة"، تواصل وزارة السياحة والآثار الحملة الترويجية التى أطلقتها على المواقع الخاصة بها بمنصات التواصل الاجتماعي المختلفة، لإلقاء الضوء على أهم علامات ورموز الكتابة الهيروغليفية، وذلك ضمن احتفالات الوزارة خلال الشهر الجاري بمرور 200 عام على فك رموز الكتابة المصرية القديمة ونشأة علم المصريات.

علامة "نبو"

وتُنطق هذه العلامة "نبو" أو "نوب"، وهي عبارة عن قلادة، وعادةً ما تعني الذهب أو الكلمات المرتبطة بمواد ثمينة كالفضة.

وقد اشتق اسم النوبة منها، وكانت جزءًا من الألقاب الملكية مثل "حورنب" أي حورس الذهبي.