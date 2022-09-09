فرحة جنونية للاعبي الزمالك وفيريرا بهدف التعادل في شباك الهلال بكأس لوسيل.. فيديو

سيطرت حالة من الفرحة على لاعبي الزمالك والجهاز الفني بقيادة فيريرا عقب إحراز أحمد سيد زيزو هدف التعادل في شباك الهلال في مباراة كأس لوسيل المقامة على هامش الاستعداد لكأس العالم بقطر 2022، والتي انتهت بفوز الفريق السعودي بالكأس، بركلات الترجيح، بنتيجة 4-1

الزمالك يتعادل أمام الهلال بهدف زيزو



تعادل أحمد سيد زيزو فى الدقيقة 31 لفريق الزمالك فى شباك الهلال من متابعة جيدة لتسديدة سيف الدين الجزيرى في مباراة كأس سوبر لوسيل المقامة حاليا على هامش الاستعداد لكأس العالم قطر 2022.

بدأ اللقاء بضغط من جانب لاعبي الهلال عبر موسى ماريجا رغبة فى الوصول إلى مرمى محمد عواد حارس الزمالك.

وحصل فى الدقيقة الثالثة موسي ماريجا بعدما تعرض إلى عرقلة من حسام عبدالمجيد مدافع الزمالك أمام منطقة الجزاءسددها سالمان فرج تصل إلى موسي ماريجا الذي سددها بقوة يبعدها محمد عواد بإقتدار إلى ركلة ركنية.





وأشهر الحكم المساعد راية التسلل فى الدقيقة التاسعة ومنع هجمة واعدة وصلت إلى أحمد سيد زيزو أمام منطقة الجزاء.

وفي الدقيقة 13 فشل سيف الدين الجزيري فى إستغلال خطأ دفاعي ومرر الكرة برعونة وتمر أمام أحمد سيد زيزو الذى لميستطع اللحاق بها.

وتصدى محمد عواد فى الدقيقة 15 إلى رة رأسية سددها ياسر الشهراني من الجانب الأيسر وأرسل فى الدقيقة 16 أحمدفتوح تمريرة داخل منطقة الجزاء لم يستطع شيكابالا اللحاق بها ليمسكها حارس الهلال.

هدف الهلال

أحرز إيجالو في الدقيقة 17 هدف فريق الهلال فى شباك الزمالك بعدما تسلم الكرة خلف مدافعي الزمالك.

حاول أحمد فتوح فى الدقيقة 20 إختراق دفاعات الهلال إلا أن حكم اللقاء يحتسب ضده ضربة حرة ونجح حسامعبدالمجيد فى إبعاد إحدى الكرات الخطيرة من أمام أقدام موسي ماريجا في الدقيقة 22.

وسدد إمام عاشور فى الدقيقة 27 تمر إلى جوار مرمى عبدالله المعيوف حارس الهلال السعودي ومرر زيزو رة داخل منطقةالجزاء يبعدها مدافع الهلال إلى رمية تماس .

وتصدى محمد عواد حارس الزمالك إلى تسديدة قوية من سلمان الفرج في الدقيقة 30 واحرز زيزو هدف التعادل منمتابعة جيدة.