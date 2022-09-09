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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الصمت يخيم على جماهير الزمالك في الدقيقة 20 احتراما لشهداء القلعة البيضاء..فيديو

جماهير الزمالك
جماهير الزمالك

 

حرصت جماهير نادي الزمالك على تحيه شهداء القلعة البيضاء في الدقيقة 20 خلال مواجهة نادي الهلال بكأس لوسيل في المباراة التيجمعت بينهما على هامش الاستعداد لكأس العالم قطر 2022

 

الزمالك يتعادل أمام الهلال بهدف زيزو

تعادل أحمد سيد زيزو فى الدقيقة 31 لفريق الزمالك فى شباك  الهلال من متابعة جيدة لتسديدة سيف الدين الجزيرى  في مباراة كأس سوبر لوسيل المقامة حاليا على هامش الاستعداد لكأس العالم قطر 2022. 

 

بدأ اللقاء بضغط من جانب لاعبي الهلال عبر موسى ماريجا رغبة فى الوصول إلى مرمى محمد عواد حارس الزمالك.

 

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وحصل فى الدقيقة الثالثة موسي ماريجا بعدما تعرض إلى عرقلة من حسام عبدالمجيد مدافع الزمالك أمام منطقة الجزاء سددها سالمان فرج تصل إلى موسي ماريجا الذي سددها بقوة يبعدها محمد عواد بإقتدار إلى ركلة ركنية.

 


 

وأشهر الحكم المساعد راية التسلل فى الدقيقة التاسعة ومنع هجمة واعدة وصلت إلى أحمد سيد زيزو أمام منطقة الجزاء.

 

وفي الدقيقة 13 فشل سيف الدين الجزيري فى إستغلال خطأ دفاعي ومرر الكرة برعونة وتمر أمام أحمد سيد زيزو الذى لم يستطع اللحاق بها.

 

وتصدى محمد عواد فى الدقيقة 15 إلى رة رأسية سددها ياسر الشهراني من الجانب الأيسر وأرسل فى الدقيقة 16 أحمد فتوح تمريرة داخل منطقة الجزاء لم يستطع شيكابالا اللحاق بها ليمسكها حارس الهلال. 

هدف الهلال 

أحرز إيجالو في الدقيقة 17 هدف فريق الهلال فى شباك الزمالك بعدما تسلم الكرة خلف مدافعي الزمالك.

 

حاول أحمد فتوح فى الدقيقة 20 إختراق دفاعات الهلال إلا أن حكم اللقاء يحتسب ضده ضربة حرة ونجح حسام عبدالمجيد فى إبعاد إحدى الكرات الخطيرة من أمام أقدام موسي ماريجا في الدقيقة 22.

 

وسدد إمام عاشور فى الدقيقة 27 تمر إلى جوار مرمى عبدالله المعيوف حارس الهلال السعودي ومرر زيزو رة داخل منطقة الجزاء يبعدها مدافع الهلال إلى رمية تماس .

 

وتصدى محمد عواد حارس الزمالك إلى تسديدة قوية من سلمان الفرج في الدقيقة 30 واحرز زيزو هدف التعادل من متابعة جيدة.

 

 

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