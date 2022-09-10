قولوا له سماح.. عمر كمال: دفعت 200 ألف جنيه تعويضا لـ تامر عاشور

كشف الفنان عمر كمال خلال أستضافته فى أحدي البرامج التليفزيونية عن سبب مقاضاه الفنان تامر عاشور له .

حيث قال عمر كمال فى برنامج تفاعلكم : لما تامر عاشور نزل أغنية قولوا له سماح قال للناس تغنيها، فغنتها ونزلتها، وما كنتش وقتها اتشهرت لسه، ففوجئت إنه رافع عليا قضية تعويض، وخلصتها اول امبارح"، حسب لقائه ببرنامج "تفاعلكم" الذي تقدمه سارة دندراوي عبر قناة العربية.

أثار الفنان عمر كمال، الجدل بصورة مع البلوجر سونا غسان، من خلال حسابه الرسمي على “إنستجرام”.

وعلق عمر كمال على الصورة التي جمعته بـ سونا قائلاً: “خلينا سهرانين”، وهي اسم اغنيته الجديدة.

وحذف المطرب عمر كمال صورة كان نشرها عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات إنستجرام من الساحل الشمالي وهو جالس أمام البحر من عطلتله الصيفية وكتب على الصورة "taking by my love"، وذلك بعد بلوك الفنانة ندى الكامل في تصرف مفاجئ.

وقامت معجبة بالرد على المنشور:" my love سلم على ندى الكامل ورد عليها عمر قائلا:" بتسلم عليكي" قبل حذفه.

طليقة أحمد الفيشاوي تلغي متابعة عمر كمال.. هكذا كانت نهاية العلاقة التي ربطت بين ندى الكامل ومطرب المهرجانات، التي يمكن وصفها بالصداقة التي استمرت قليلا لاسيما أن كلا منهما لم يصف طبيعة الصلة بينه وبين الأخر حتى الآن.

حساب ندى الكامل - طليقة الفيشاوي - عبر تطبيق انستجرام، خلى من متابعة عمر كمال وكذلك حساب الأخير أيضا، ما يكشف أن البلوك هو الذي أنهى العلاقة وليس إلغاء المتابعة، حيث أن الحظر أو البلوك لا يبقي على متابعة أي شخص للأخر.