رقص وغناء .. علاقة غامضة بين عمر كمال وسونا غسان |فيديو

المطرب عمر كمال أثار حالة من الجدل بعد ظهوره مع عارضة الأزياء والبلوجر الإماراتية سونا غسان، فى دولة الإمارات، وقاما بالغناء سويا، فى إحدى الجلسات الخاصة بدبي، وهو ما تسبب في تساؤل العديد من الجمهور حول تلك العلاقة، خاصة وأن هذه لم تكن المرة الأولى التى يظهر فيها عمر كمال مع سونا غسان.

علاقة غامضة بين عمر كمال وسونا غسان





وتعتبر هذه ليست المرة الأولى التى يقابل فيها عمر كمال سونا فى الإمارات حيث سبق وتقابلا سويا العام الماضي عندما سافر عمر إلى دبي لإحياء حفل غنائى هناك وقام وقتها بالتقاط العديد الصور التذكارية بينهما.

الجمهور يتساءل عن علاقة الثنائى





وتساءل الجمهور بعد تداول تلك الصور عن حقيقة العلاقة بينهما، لكونها ليست المرة الأولى التى يظهر فيها الثنائى مع بعضهما وأكد عمر كمال فى أكثر من مرة أنهما مجرد أصدقاء ليس أكثر.

وسافر عمر كمال مساء أمس إلى الإمارات لإحياء حفل غنائى هناك مساء غد الجمعة فى أحد أماكن السهر الشهيرة، وذلك ضمن جولة غنائية يقوم بها عمر كمال بين مصر والإمارات وتركيا.

عمر كمال يقابل حمو بيكا فى الإمارات







وحرص عمر كمال أثناء تواجده فى الإمارات على استقبال صديقه حمو بيكا داخل الفندق الذي يقيم فيه، حيث أن حمو يقيم حاليًا فى الإمارات لإقامة العديد من الحفلات الغنائية بعد فشله فى الصلح مع نقابة المهن الموسيقية بمصر، ونشر بيكا فيديو جمعه بعمر كمال ظهر من خلاله وهو يقوم بالترحيب بعمر كمال عقب وصوله إلى الإمارات.

عمر كمال يطرح أغنيته الجديدة

يذكر أن المطرب عمر كمال، طرح مؤخرا، أغنيته الجديدة: يا أبو خطين حمر؛ احتفالا بفوز نادي الزمالك بدرع الدوري للعام الثاني على التوالي، بعد حصوله على 77 نقطة من مجموع المباريات التي خاضها خلال المسابقة.

عمر كمال طرح جزءا من الأغنية، عبر حسابه بموقع الصور الشهير إنستجرام، وعلق عليه،: أغنية يا أبو خطين حمر من أول النهاردة على mbc .





عمر كمال يدخل مجال السينما

عمر كمال أعلن أيضا عن انضمامه لعمل في السينما دون الإفصاح عن أى تفاصيل للعمل، وتفاعل معه عدد كبير من جمهوره عبر السوشيال ميديا.