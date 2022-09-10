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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بالفوشيا.. يسرا تثير الجدل بسبب سعر فستانها| غير متوقع

يسرا
يسرا

حرصت الفنانة القديرة  يسرا على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الأنستجرام، بصور جديدة لها خلال مشاركتها في فعاليات مهرجان فينسيا.

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ظهرت يسرا على السجادة الحمراء، بإطلالة كلاسيك أنيقة، حيث ارتدت فستانا طويلا ذا أكمام متوسطة الطول واتسم التصميم بالقماش الفوشيا الذي لا يحمل أي نقوشات أو تطريزات.

سعر فستان يسرا في فينسيا

وحمل فستان يسرا خلال مشاركتها في فعاليات مهرجان فينسيا توقيع دار الأزياء العالمية Oscar De La Renta، وبلغ سعر التصميم  5115 يورو، أي ما يقرب من  100 ألف جنيه مصري، وهو ما أثار الدهشة بين متابعيها.

وتزينت يسرا  بمجموعة من المجوهرات الألماسية التي كانت من Bulgari، وأكملت إطلالتها بكلاتش صغير الحجم باللون الذهبي، ونالت إطلالتها إعجاب متابعيها على الأنستجرام.

ومن الناحية الجمالية، أعتمدت يسرا على خصلات شعرها الأشقر المموج المنسدله على كتفيها، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان المتناسقة مع لون بشرتها.

 

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