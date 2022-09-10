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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تداول 33 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

موانى البحر الاحمر
موانى البحر الاحمر

اعلن المركز الإعلامي لهيئة موانى البحر الاحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 12 سفينة وتم تداول 33000 طن بضائع عامة ومتنوعة ، 542 شاحنة و97 سيارة 

حيث شملت حركة الواردات 29000 طن بضائع ، 385 شاحنة و67 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 4000 طن بضائع ، 157 شاحنة و30 سيارة  . 

حيث استقبل ميناء سفاجا اليوم السفينة African Harrier وعلى متنها 25 الف طن المونيوم قادمة من استراليا والسفينة امل بينما استقبل الميناء بالأمس السفينتين الحرية2 وبوسيدون اكسبريس.

 وغادرت السفينة امل ، كما استقبل ميناء نويبع اليوم السفينتين عمان وسينا فيما شهد الميناء بالامس رحلات مكوكية ( وصول وسفر ) للسفينتين سينا وبريدج .


وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1100 راكب بموانيها .
 

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