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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

وزير الصحة يوجه بتطوير معامل مدارس التمريض في المستشفيات بأحدث تقنيات التدريب

صدى البلد

وجه الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، بتطوير المعامل الملحقة بمدارس التمريض المتواجدة داخل المستشفيات، وتجهيزها بأحدث وسائل التدريب العملي، بنظام "OSCE Lab"، لضمان كفاءة التقييم العملي للمهارات الإكلينيكية، بما يساهم في صقل مهارات كوادر التمريض، والذي ينعكس على جودة الخدمات المقدمة للمرضى.

جاء ذلك خلال تفقد الدكتور خالد عبدالغفار، لمستشفى الهرم التخصصي بمحافظة الجيزة، اليوم السبت، في إطار زيارته الميدانية لعدد من المنشآت الطبية بمحافظتي القاهرة والجيزة، لمتابعة سير العمل، والوقوف على أي عقبات أو تحديات قد تواجه المنظومة الصحية.

أشار الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إلى أن الوزير تفقد مباني المستشفى بأقسامهما المختلفة، حيث يعمل المستشفى بطاقة استيعابية 225 سريرًا بالقسم الداخلي، و95 سرير رعاية مركزة، مشيرًا إلى أن المستشفى يقدم الخدمات الطبية بمختلف التخصصات، ويمتلك إمكانيات ضخمة تتناسب مع موقعه الجغرافي الذي يخدم قطاع كبير من سكان محافظة الجيزة.

وتابع المتحدث الرسمي لوزارة الصحة أن الوزير اطلع على أعمال تطوير قسم العمليات، والذي يضم 10 غرف عمليات، حيث يُجري المستشفى التدخلات والعمليات الجراحية بمختلف بأنواعها (كبرى، متوسطة، صغرى)، كما تفقد الوزير وحدة القسطرة القلبية، مشيدًا بمعدلات العمل اليومية بها، حيث تستقبل حوالي 94 حالة شهريًا، كما تفقد قسم الغسيل الكلوي والذي يعمل بطاقة 18 ماكينة، مشددًا على متابعة أعمال الصيانة الدورية للماكينات والأجهزة الطبية بالقسم.

وأوضح «عبدالغفار» أن الوزير تفقد معهد التمريض الملحق بالمستشفى، والذي يضم 5 فصول، بإجمالي 150 طالب، مشددًا على أهمية جودة مخرجات العملية التعليمية لمدراس التمريض الملحقة بالمستشفيات.


ولفت «عبدالغفار» إلى أن الوزير حرص على التحدث مع المرضى والمترددين على المستشفى والاطمئنان على حالتهم الصحية، والوقوف على مدى رضاءهم عن الخدمات المقدمة لهم، كما حرص الوزير على التواصل مع أحد المرضى من ذوي الهمم، والذي تواجد بالمستشفى لإجراء عملية جراحية، واطمأن على حالته الصحية.

رافق الوزير خلال زيارته، الدكتور أنور إسماعيل مساعد وزير الصحة لشئون المشروعات القومية، والدكتور حازم الفيل رئيس قطاع الطب العلاجي، والدكتورة مها إبراهيم رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة، والدكتور بيتر وجيه نائب رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة.

وزير الصحة التمريض مستشفي الهرم

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