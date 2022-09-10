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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

قمر الذرة يظهر اليوم في سماء مصر وينبئ بإنتهاء الصيف

قمر
قمر

نشهد اليوم ظاهرة فلكية بديعية، حين نرى ظهور القمر و وصولة لمرحلة البدر "بدر صفر"، والمعروف بـ قمر الذرة، وهذه الظاهرة من الظواهر البديعية والفريدة حيث سيظهر القمر بشكل جميل ورائع يمنح فرصة مميزة للتصوير، وهذه الظاهرة ينتظرها جميع هواة الفلك والمهتمين بهذا المجال.

وقال الدكتور أشرف تادرس أستاذ الفلك بـ المعهد القومي للبحوث الفلكية ورئيس قسم الفلك السابق، إننا نشهد اليوم بدر شهر صفر حيث يبدو لنا القمر بدرا في الفترة من 9 إلى 11 سبتمبر حيث لا تستطيع العين المجردة تمييز استدارة قرص القمر بالكامل دون اجهزة.

أوضح الدكتور تادرس، أن ذروة البدر الكامل سيكون اليوم السبت 10 سبتمبر، يبدو القمر بدرا للرائي، ويمكن رؤيته بالعين المجردة حيث يكتمل قرص القمر ويبلغ لمعانه 99.7 % .

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وأشار أستاذ الفلك أن هذا البدر يُعرف عند القبائل الأمريكية بعدد من الاسماء  منها “قمر الذرة” لأنه يتم حصاد الذرة في هذا الوقت من العام، كما يُعرف باسم  هارفست مون Harvest Moon ، وهو البدر الذي يسبق وقت الاعتدالين من كل عام.

والفت إلى أن وقت إكتمال القمر هو أفضل وقت في الشهر لرصد التضاريس والفوهات البركانية والحفر النيزكية على سطح القمر باستخدام النظارات المعظمة والتلسكوبات الصغيرة .

ونوه إلى أنه للتمكن من مشاهدة مثل هذه الظواهر ، فإن الامر يتطلب صفاء الجو وخلو السماء من السحب والغبار وبخار الماء ، وإلى أن الظاهرة الفلكية ليس لها أي أضرار على صحة الإنسان أو نشاطه اليومي على الأرض.

جدير بالذكر إلى انه قد قال الدكتور جاد القاضي رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، إنه طبقاً للحسابات الفلكية يبدأ فصل الخريف 2022 في الساعة الثالثة و4 دقائق صباح يوم 23 سبتمبر 2022 بالتوقيت المحلى لمدينة القاهرة.

وأضاف جاد أن فصل الخريف 2022 يستمر 93 يوما و 15 ساعة و 50 دقيقة وفقا للحسابات الفلكية، وأن الشمس في يوم الأربعاء 23 سبتمبر سوف تتعامد الشمس تماما على خط الاستواء والذى يشير إلى نصف الكرة الشمالى والجنوبى الليل والنهار معتدلين تماما فى حجم واحد.

وأوضح أن يوم الاعتدال الخريفي 23 سبتمبر سوف يكون يتساوى طول النهار والليل في جميع أنحاء العالم، ويكون خريفا في نصف الكرة الشمالى وربيعا فى نصف الكرة الجنوبى، مضيفاً أن الاعتدال الخريفي ليس له علاقة بدرجة الحرارة وإنما هو فلكيا فقط.

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