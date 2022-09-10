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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ثقافة

المجلس الأعلى للثقافة يطلق مسابقة عن «الغناء والعزف على آلة الربابة»

صدى البلد

أطلقت لجنة التراث الثقافى غير المادى بالتعاون مع لجنة الموسيقى والأوبرا والباليه بـ المجلس الأعلى للثقافة برئاسة الدكتور هشام عزمي، مسابقة "الغناء والعزف على آلة الربابة"، على أن يغلق باب التقدم للمسابقة يوم 15 نوفمبر 2022.

ومن يرغب في التقدم، عليه تسلم استمارة المشاركة ونماذج من الأعمال للمتقدمين إلى إدارة المسابقات بالمجلس الأعلى للثقافة – ساحة الأوبرا.

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مكافآت المسابقة

أولا: الغناء بمصاحبة الربابة لمجموعة لا تزيد عن 5 أفراد (من "2-3 مغنين" آلة الربابة - آلة إيقاع) على أن يتم تقديم عملين غنائيين؛ الأول من فنون السيرة الشعبية، والثانى من فنون الموال (لا تزيد مدة آداء العمل الواحد عن 4 دقائق).

الجائزة الأولى 8000 جنيه.

الجائزة الثانية 6000 جنيه.

الجائزة الثالثة 4000 جنيه.

ثانيا: العزف المنفرد على آلة الربابة للكبار (من سن 18 سنة) لمقطوعتين؛ الأولى: عمل تراثي من فنون الربابة ( تحميلة - عزف جزء من السيرة الهلالية ، والثانية: مقطوعة حديثة من أعمال الربابة (لا يزيد آداء المقطوعة الواحدة عن 4 دقائق).

الجائزة الأولى 7000 جنيه.

الجائزة الثانية 5000 جنيه.

الجائزة الثالثة 3000 جنيه.

ثالثا: العزف المنفرد على الربابة للبراعم (من 8 - 17 سنة) لمقطوعتين؛ الأولى: عمل تراثي من فن السيرة، والثانية: مقطوعة حديثة من أعمال الربابة (لا تزيد المقطوعة الواحدة عن 4 دقائق)

الجائزة الأولى 5000 جنيه.

الجائزة الثانية 3000 جنيه.

الجائزة الثالثة 2000 جنيه.

مع منح دروع للمكرمين من كبار العازفين للربابة بعدد 5 دروع.

ومن المقرر أن تعقد جلسات الاستماع والتحكيم خلال نهاية شهر نوفمبر 2022؛ على أن تقام أولى جلسات التحكيم بمقر المجلس بالقاهرة، وباقى جلسات الاستماع والتحكيم بقصر ثقافة إحدى محافظات الصعيد (سوهاج، قنا)؛ وسيعلن عن مواعيد جلسات الاستماع ومقرها بالتحديد بعد غلق باب التقدم للمسابقة.

المجلس الأعلى للثقافة لجنة التراث الثقافى الأوبرا آلة الربابة البالية

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