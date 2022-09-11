العمل متواصل في أكاديمية نادى الفيوم وَسَط حضور كثيف من البراعم والناشئين

شهد مران أكاديمية نادي محافظة الفيوم اليوم السبت بالملعب السداسي بالنادي، استئناف العمل من مدربي النادي للبراعم والناشئين من مواليد 2006 حتى 2012 وَسَط حضور كثيف من اللاعبين.



حضر المران كابتن جمال خفاجة وسيد شحتة، عضو اللجنة المشرفة على قطاع البراعم بالنادي.

يقود تدريبات اللاعبين داخل البراعم والأكاديمية بمختلف أعمارهم كوكبة من المديرين الفنيين الكبار من أبناء نادي محافظة الفيوم.

منهم:"محمد عبد العظيم رئيسًا للأكاديمية، مدير إداري الأكاديمية عزمي صباح، وهاني كمال مدير فني 2006 - 2007، ومحمد علي مدير فني 2008- 2009، كابتن مختار، مدير فني 2010- 2011، ومؤمن مصطفى مدير فني 2012- 2013 وشهاب أحمد مدرب الحراس لجميع الأعمار، دكتور شحاتة، أخصائي إصابات ملاعب.