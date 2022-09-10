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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

أسيوط .. مصرع عامل انهار عليه رديف حفر شبكة الصرف الصحي

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

لقى عامل مصرعه إثر انهيار حفر أعمال شبكة صرف صحي عليه بقرية نجع سبع بمركز أسيوط وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى أسيوط الجامعي.

تلقت مديرية أمن أسيوط إخطارا من مأمور مركز شرطة أسيوط يفيد ورود بلاغ من أهالي قرية نجع سبع بانهيار ردم شبكة صرف صحي على عامل مما أدى إلى وفاته.

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على الفور انتقل الى موقع الحادث ضباط المركز والإسعاف وتبين من المعاينة والفحص مصرع  " عاطف. ر. م" 27 عاماً، عامل مقاول الصرف الصحي أثناء أعمال حفر شبكة الصرف الصحي أنهار عليه رديف الحفر مما أدى إلى وفاته.

تم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى أسيوط الجامعي.

 تحرر محضر بالواقعة وجاري العرض على النيابة العامة.

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