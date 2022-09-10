أبكى كل من بالقاعة.. أستاذ جامعي يروي كواليس تكريم أب بدلاً من ابنته في حفل تخرجها بالزقازيق

بكيت وكل من بالقاعة

يحلم كل أب بلحظات نجاح نجله وحصوله علي شهادة التخرج ووصوله إلى بر الأمان بعد رحلة كفاح من أجل تربيته وتعليمه التعليم الصحيح وعند تنظيم حفلة التخرج لنجله تكون تلك أسعد لحظات حياة الأب والأم ولكن في حالة الحاج عمر محمد عصفور والد الطالبة "أمينة عمر" الطالبة بكلية الدراسات الإسلامية والعربية بنات جامعة الأزهر فرع الزقازيق كان الوضع مختلفا حيث كان حفل تخرج ابنته مليئاً بالبكاء والدموع وذلك بسبب وفاة نجلته وعدم حضورها حفل تخرجها.

ما بين دموع وأحزان ارتسمت ملامح الحزن علي وجه والد الطالبة المتوفاة والتي لقيت ربها قبل أشهر من تخرجها حيث تداول رواد مواقع التواصل مقطع فيديو لحفل تخرج مجموعة من الطلاب وقيام أب بإستلام تكريم نجلته في حفل تخرج زملائها داخل إحدى القاعات بمدينة الزقازيق.

فيما حرص موقع صدي البلد علي التعرف علي حقيقة الواقعة وتفاصيلها وما هي كواليس لحظات الحفل وماذا حدث هناك..

البداية أكدها الدكتور شعبان كفافي عميد كلية الدراسات الإسلامية والعربية بجامعة الأزهر فرع الزقازيق السابق والذي أكد ان طلاب الدفعة الرابعة عقيدة بالكلية قاموا بتنظيم حفل تخرج خاص بهم أمس الجمعة الموافق التاسع من سبتمبر وتم دعوتي بصفتي عميد الكلية السابق وبالفعل تواجدت وقامت الطالبت بإخباري بأن الحفل سوف يبدأ بتكريم زميلتهم الطالبة "أماني عمر" والتي لقيت ربها قبل أن تفرح بهذا اليوم وسوف يستلم التكريم والدها وكانت فرحتي بهذا التصرف كبيرة جدًا.

وأضاف عميد الكلية السابق انه هو الوحيد الذي كان حاضرًا هذا الحفل وحضر في نهايته الدكتور أحمد ليلة أستاذ العقيدة والذي حضر في نهاية الحفل وعن كواليس تكريم والد الطالبة المتوفية أشار "كفافي" الي ان جميع الحضور ارتسمت علي وجوههم علامات الحزن الشديد وخاصة عندما تم نداء إسم زميلتهم عبر مكبرات الصوت الخاصة بقاعة الحفل.

واستكمل الدكتور شعبان كفافي أن جميع من في القاعة قاموا بالبكاء حتي أنا تخيلت للحظات ان تلك الفتاة هي نجلتي، وخاصة انني أرتبط بجميع الطلاب بعلاقة الأب بأبنائه وأحرص دائما علي التواجد معهم في كافة حفلاتهم ومناسباتهم.

وعلي جانب آخر فقد تقدم رواد مواقع التواصل الإجتماعي بالدعوات القلبية الي الطالبة المتوفاة بالرحمة والمغفرة وبالصبر والسلوان لوالدها وأسرتها مقدمين لهم خالص التعازي القلبية لفقدانهم فلذة كبدهم.

كانت حالة من الحزن سادت بين أهالى قرية كفر عطا الله التابعة لمركز بنها بمحافظة القليوبية بعد وفاة الطالبة أمينة عمر محمد عصفور والتى وافتها المنية قبل أيام من تخرجها ليسطر لها القدر أن يتسلم والدها شهادة تخرجها بدلا منها فى حفل أقامته كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالزقازيق.

وقال عمر عصفور: أمينة كانت طالبة مجتهدة ومتفوقة طوال دراستها والكل كان يحبها ولكن الموت خطفها دون أن تفرح بيوم تخرجها وتتسلم شهادة الكلية مع زميلاتها ، مشيرا إلى أن الراحلة قالت لى: هاجي أسلم عليك لكن ملحقتش أودعها وماتت والمصحف فى إيدها.

وتابع الأب: قائلاً "أمينة كانت عندى فى البيت يوم وفاتها وجت فطرت معايا وطلبت منى تروح شقة زوجها قبل صلاة الجمعة وبعد صلاة المغرب اتصلت بيها ولم ترد وبعت اختها للاطمئنان عليها ولم ترد وروحت فتحت الباب لقيتها نايمة على السرير حاضنة المصحف ومتوفية.

يذكر أن إحدى المسئولات في كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات جامعة الزقازيق، التي كانت تُقدم حفل التخرج، رثت الفتاة الراحلة بكلماتٍ مؤثرة: بكامل الحزن والأسى ننعى وفاتها.



وقالت المقدمة وصوتها يكاد يبكي: ننعى وفاة زميلتنا الخريجة أمينة عمر محمد عصفور، ويتسلم التكريم نيابةً عنها والدها