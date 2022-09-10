ارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه خلال تعاملات الأسبوع

ارتفاع سعر الدولار .. ارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه بنهاية تعاملات الأسبوع الماضي، حيث قُدِّرَ الارتفاع بنحو 8 قروش، وفقا لما نشره البنك المركزي المصري عبر موقعه الإلكتروني.

ارتفاع سعر صرف الدولار الأمريكي

ارتفاع سعر الدولار .. شهدت نهاية تعاملات الأسبوع الماضي ارتفاع سعر صرف الدولار ، و ارتفعت الاسعار تدريجيا لينتهي الاسبوع بارتفاع سعر صرف الدولار أمام الجنيه بنحو 8 قروش في أسعار البيع و الشراء، وفقا للبنك المركزي المصري.

ويرصد "صدى البلد" في السطور التالية، أسعار صرف الدولار الامريكي مقابل الجنيه المصري، بداية تعاملات الأسبوع الماضي و نهايته، وفقا لما اعلنه البنك المركزي المصري عبر موقعه الالكتروني.



سعر صرف الدولار الأمريكي الأحد 4 سبتمبر 2022

سجل سعر صرف الدولار الأمريكي 19.17 جنيه للشراء، و 19.28 جنيه للبيع، وفقا لما أعلنه البنك المركزي.

سعر صرف الدولار الأمريكي الخميس 8 سبتمبر 2022

سجل سعر صرف الدولار الأمريكي 19.25 جنيه للشراء، و 19.36 جنيه للبيع، وفقا لما أعلنه البنك المركزي.



سعر صرف الدولار الأمريكي اليوم السبت 10 سبتمبر

تداولت البنوك أسعار صرف الدولار اليوم ما بين 19.24 و19.31 جنيه للشراء، و19.32 - 19.34 جنيه للبيع.

وسجل الدولار أقل مستوى للشراء في بنك قناة السويس ليصبح 19.24 جنيه، وأعلى مستوى للبيع ليصبح 19.34 جنيه في البنك المصري الخليجي والعربي الأفريقي، وشهد سعر الدولار والعملات الأجنبية تحركا جديدا خلال فترة التعاملات البنكية.



سعر الدولار في البنك المركزي



وفي البنك المركزي المصري سجل متوسط أسعار الدولار أمام الجنيه المصري 19.22 جنيه للشراء و19.29 جنيه للبيع.

وعن سعر الدولار اليوم في مصر 2022 على صعيد الأسعار المحلية ، فتداولت البنوك أسعار صرف الدولار اليوم ما بين "19.24 - 19.31" جنيه للشراء، و"19.32 - 19.34" جنيه للبيع.

الدولار مقابل الجنيه المصري البنك الأهلى

وعن سعر الدولار مقابل الجنيه المصري البنك الاهلى اليوم ، سجل 19.26 جنيه للشراء، و19.32 جنيه للبيع بعد 19.24 الاثنين الماضي بزيادة 8 قروش.

الدولار مقابل الجنيه المصري البنك الاهلى اليوم سجل 19.26 جنيه للشراء ، كما سجل الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك الاهلى 19.32 جنيه للبيع ضمن أسعار العملات اليوم في مصر.



أقل سعر لـ الدولار اليوم

وضمن أسعار الدولار اليوم سجل الدولار أمام الجنيه أقل مستوى للشراء في بنك قناة السويس ليصبح 19.24 جنيه بعد 19.16 جنيه الاثنين الماضي .

وفي بنك قناة السويس سجل الدولار 19.24 جنيه للشراء و19.34 جنيه للبيع.



الدولار مقابل الجنيه المصري بنك مصر

يبحث الكثير عن الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك مصر ، واستقر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك مصر عند 19.26 جنيه للشراء.

ويبحث المصريون وأصحاب الأعمال عن الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك مصر ، واستقر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك مصر عند 19.32 جنيه للبيع.



أعلى سعر للدولار اليوم

وسجل سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى اليوم السبت أعلى مستوى للبيع ليصبح 19.34 جنيه في البنك المصري الخليجي والعربي الإفريقي، وشهد سعر الدولار والعملات الأجنبية تحركا جديدا خلال فترة التعاملات البنكية.



سعر الدولار اليوم

وفي البنوك الخاصة، سجل سعر صرف الدولار أمام الجنيه اليوم في البنك التجاري الدولي 19.28 جنيه للشراء 19.34 جنيه للبيع، وفي العربي الأفريقي سجل الدولار 19.24 جنيه للشراء، و19.34 جنيه للبيع، وفي البنك المصري الخليجي سجل الدولار 19.31 جنيه للشراء و19.34 جنيه للبيع.