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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

نشرة الرياضة .. مدافع توتنهام يتهم فايلر بالغرور .. خالد الغندور يسخر من مفاوضات الأهلي مع محمد صبحي .. مصير كهربا .. ذكرى ميلاد صالح سليم

نشرة الرياضة
نشرة الرياضة

نشر موقع صدى البلد الإخباري العديد من الأخبار الرياضية الهامة على مدار الساعات القليلة الماضية ولعل اهمها الحديث عن صفقات الأهلي والزمالك وبيراميدز .

نعرضها لكم كالتالي : 

 

إبراهيم حسن : الإسماعيلي رفض انتقالي للأهلي وطالبني باللعب للزمالك

قال إبراهيم حسن، لاعب الاتحاد السكندري، إنه كان قريبا من الانضمام لـ الأهلي قبل توقيعه على عقود الانتقال لصفوف الزمالك.

 

بعد إعلان الزمالك .. خالد الغندور يسخر من أنباء انتقال محمد صبحي للنادي الأهلي

سخر الاعلامي خالد الغندور من أنباء فشل مفاوضات الزمالك لعودة محمد صبحي حارس مرمي الابيض وذلك بعد اعلان عودته رسميا الي نادي الزمالك خلال الانتقالات الصيفية الجارية .

 

لن يخذله فيما يخص الغرامة .. فرج عامر يكشف عن مصير كهربا فى الأهلى | تفاصيل

أعلن فرج عامر، رئيس نادي سموحة السابق، أن النادى الأهلى لن يستغني أو يعير كهربا نهائيا وأن اللاعب مستمر مع الفريق و لن يخذل كهربا فيما  يخص الغرامة .

 

فشل مفاوضات صفقة تبادلية بين الزمالك والبنك الأهلي

أكد الإعلامي محمد فاروق أن الساعات الماضية شهدت تطورات في الصفقة التبادلية التي كان منتظر إبرامها بين الزمالك والبنك الأهلي خلال الانتقالات الصيفية الجارية.


لاعب خط وسط الزمالك يتلقى 3 عروض .. والحسم مع فيريرا

أكد الإعلامي محمد فاروق أن حمدي علاء، لاعب وسط الزمالك والذي كان معارًا لسموحة الموسم المنقضي ، تلقى عدة عروض خلال الانتقالات الصيفية الجارية لرحيله عن الفارس الأبيض.

 

مدافع توتنهام : كولر مدرب كبير..و أرفض مقارنته بـ فايلر المغرور

قال رامون فيجا، مدافع توتنهام ومنتخب سويسرا السابق، إنه سعيد بعودة مارسيل كولر للتدريب من جديد عبر بوابة النادي الأهلي.

موعد مباراة نانت مصطفى محمد ضد لوريان في الدوري الفرنسي والقنوات الناقلة
يواجه فريق نانت بقيادة محترفنا المصري مصطفي محمد منافسه لوريان اليوم علي ملعب ستاد دو موستوار ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة الدوري الفرنسي الممتاز .

 

مواعيد مباريات اليوم 11-9-2022 والقنوات الناقلة

تقام اليوم الأحد 11 - 9 - 2022 العديد من المباريات بمختلف ملاعب العالم، ولعل أبرزها مباراة ريال مدريد ضد ريال مايوركا فى الدوري الإسباني، بجانب مباراة يوفنتوس ضد ساليرنيتانا فى الدوري الإيطالي ، ويستمر تأجيل مواجهات الدوري الإنجليزي الممتاز بسبب وفاة الملكة إليزابيث .

 

الأهلي فوق الجميع .. 3 مواقف لـ صالح سليم رسخت مقولته الشهيرة

تحل اليوم الأحد ذكرى ميلاد أسطورة النادي الأهلي صالح سليم القائد التاريخي للقلعة الحمراء وأحد أهم الرؤساء على مر التاريخ وأبرز من أرسي قواعد ومبادئ النادي الأهلي.

 

محمد صلاح: عواد والونش أفضل لاعبي الزمالك أمام الهلال.. وتشكيل فيريرا خاطئ

أثنى محمد صلاح نجم نادي الزمالك السابق والمدير الفني للسكة الحديد ، على آداء الثنائي محمد عواد و محمود حمدي الونش لاعبا الفريق الأبيض أمام الهلال السعودي ، في كأس سوبر لوسيل ، والتي انتهت بهزيمة القلعة البيضاء بركلات الترجيح .


جماهير نادي بوليفار تودع لاعبها برونو سافيو المنتقل للأهلي .. صور

تواجدت جماهير نادي بوليفار البوليفي بمقر النادي لتوديع لاعبهم برونو سافيو الذي انتقل الي النادي الاهلي بشكل رسمي بعد إعلان رئيس النادي .

إبراهيم حسن يروي كواليس هدفه الشهير في عواد : ذاكرت الزمالك جيدًا

قال إبراهيم حسن، لاعب الاتحاد السكندري، إنه سعيد للمستوى المميز الذي قدمه مع زيعم الثغر في الموسم المنصرم.

الأهلى الزمالك خالد الغندور محمد صبحي البنك الاهلي

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