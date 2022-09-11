إبراهيم حسن يروي كواليس هدفه الشهير في عواد : ذاكرت الزمالك جيدًا

قال إبراهيم حسن، لاعب الاتحاد السكندري، إنه سعيد للمستوى المميز الذي قدمه مع زيعم الثغر في الموسم المنصرم.

وأضاف إبراهيم حسن خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة « صدى البلد»، :" سعيد جدا بالمستوى الذي قدمته مع زعيم الثغر، لقد تحديت نفسي من أجل العودة مع الاتحاد السكندري للتألق ونجحت في ذلك".

وعن هدفه في الزمالك، قال :" ذاكرت الزمالك جيدا، وخلال مذاكرتي للفريق الأبيض قبل اللقاء لاحظت تقدم محمد عواد دوما كلاعب ليبرو وقررت التسجيل من نصف الملعب، هدفي مع الاتحاد في مرمى الزمالك لم يأخذ حقه لأنه كان في نهاية الموسم ".

وواصل :" إيهاب جلال تمسك بي في بيراميدز، ولكنني أصريت على رحيلي عن الفريق، والبحث عن ناد آخر وبدء مسيرة جديدة".

وأردف: " حصلت على العقار الذي تسبب في ايقافي لمدة شهرين بدون قصد لأنني كنت اعاني من دور برد، ولم يقف أحد بجواري في أزمة إيقافي بسبب المنشطات إلا أسرتي".