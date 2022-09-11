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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أستراليا لن تجري استفتاء حول التحول للجمهورية خلال ولاية أنتوني ألبانيز الأولى

صدى البلد

 قال رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز اليوم /الأحد/ إنه لن يجري استفتاء حول ما إذا كان ينبغي أن تصبح أستراليا جمهورية خلال فترة ولايته الأولى.

وأعرب ألبانيز - في تصريحات خاصة أدلى بها لشبكة "سكاي نيوز" البريطانية في نشرتها الناطقة بالإنجليزية - عن امتنانه للملكة إليزابيث الثانية لخدمتها لأستراليا والكومنولث والعالم.

وأشار إلى أن هذه هي فترة الإشادة بالملكة إليزابيث الثانية وإظهار الاحترام العميق والإعجاب بها، وليس لمتابعة والرد على أسئلة حول دستور بلاده.

تأتي هذه التطورات بعد مرور يوم واحد على إعلان مجلس اعتلاء العرش البريطاني الملك تشارلز الثالث ملكا رسميا للبلاد في أعقاب وفاة الملكة إليزابيث الثانية صاحبة أطول فترة حكم في تاريخ البلاد.. وتعهد الملك - خلال كلمة له عقب إعلانه ملكا - بتكريس الباقي من حياته للقيام بدوره تجاه البلاد والذي وكل إليه بوفاة والدته الملكة.

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