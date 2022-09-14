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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

انعقاد جلسة المشاورات الثنائية بين مصر وبولندا

صدى البلد

 عقدت جلسة المشاورات الثنائية بين مصر وبولندا فى وارسو برئاسة مساعد وزير الخارجية للشئون الأوروبية السفير إيهاب نصر، والجانب البولندي نائب وزير الخارجية للتعاون الاقتصادي والإنمائي وإفريقيا والشرق الأوسط باڤل يابلونسكي.


وذكرت وزارة الخارجية اليوم الأربعاء - على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" - أن الجانبين ناقشا جلسة مشاورات العلاقات الثنائية بين البلدين بشقيها السياسي والاقتصادي، ومختلف أوجه التعاون الفني والقطاعي، بما في ذلك التعاون الثقافي والسياحي.


كما بحثا سبل تعزيز التعاون بما يرتقي لتطلعات الجانبين، وبما يسهم في زيادة الاستثمارات وحجم التبادل التجاري في ضوء الفرص المتاحة، وذلك للبناء على زيارة الدولة التي قام بها الرئيس البولندي للقاهرة في مايو الماضي والتي نتج عنها توقيع عدد من الاتفاقيات الهامة.


وأعرب الجانب المصري، خلال الاجتماعات، عن التطلع لتعزيز العلاقات مع الجانب البولندي استناداً لاعتبارات المصلحة المشتركة بين البلدين.


واستعرض مساعد وزير الخارجية، الفرص الاقتصادية والاستثمارية التي توفرها مصر، لاسيما في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس ومشروعات البنية التحتية.

 
وتبادل الجانبان وجهات النظر حول الموضوعات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، حيث اتفقت الرؤى حول أهمية العلاقات التي تجمع بين مصر وتجمع دول الفيشجراد الذي يضم كلا من بولندا والمجر والتشيك وسلوفاكيا.


وناقشا كذلك آخر تطورات القضية الفلسطينية والجهود المصرية لتحقيق السلام وإعادة إعمار قطاع غزة، فضلا عن آخر تطورات قضية سد النهضة الإثيوبي.. وتطرقا أيضاً لقضية الهجرة غير الشرعية والجهود المصرية المبذولة في هذا الإطار والتي لاقت تقدير الجانب البولندي.


وعلى هامش جولة المشاورات، أجرى السفير إيهاب نصر عدة لقاءات مع عدد من المسئولين البولنديين من بينهم وزير الدولة رئيس مكتب السياسة الدولية برئاسة الجمهورية البولندية جاكوب كوموخ، ووزير الدولة للتنمية والتكنولوجيا البولندية جيجوش بييهوفياك، ونائب رئيس مجلس النواب البولندي ريتشارد تيرليتسكي، وكذلك أعضاء مجموعة الصداقة البرلمانية المصرية البولندية التي يترأسها من الجانب البولندي البرلماني "مارشين بوجوتسيك".


وعكست كافة المقابلات حرص الجانبين على توطيد أواصر التعاون بين البلدين، حيث تم استعراض طبيعة الشراكة المتميزة التي تجمع مصر وبولندا منذ تبادل التمثيل الدبلوماسي بينهما في عام 1927 والفرص المتاحة لتعزيز تلك العلاقات، مع إبراز أهمية التعاون في مجالات الاستثمار والسياحة والآثار والرقمنة والزراعة وسلاسل الإمداد، والاستفادة من عودة خط الطيران المباشر بين القاهرة ووارسو منذ مايو الماضى في دعم تلك المجالات، أخذاً في الاعتبار أن بولندا تعتبر ضمن أكبر خمس دول المصدرة للسياحة إلى مصر.
 

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