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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بدلة ممزقة.. رزان مغربي في إطلالة غريبة ومثيرة للجدل.. شاهد

رزان مغربي
رزان مغربي

نشرت الفنانة رزان مغربي، صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام” بإطلالة جريئة ومختلفة.

 

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وتألقت رزان مغربي، ببدله جريئة وممزقة من البطن بشكل جديد ومختلف لتكشف عن جمالها ورشاقتها.

ومن الناحية الجمالية، أعتمدت رزان مغربي في المكياج على اللون الأسود للعيون الذي يبرز جمالها، ووضعت أحمر للشفاه باللون البيج الناعم.

واختارت رزان مغربي، أن تترك شعرها الذهبي الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وانسيابية تتناسب مع ظهورها.

ووضعت رزان مغربي، مجموعة من الأكسسوارات باللون الفضي، فأختارت عقد حول الرقبة مع مجموعة من الخواتم .

وإليكم صور رزان مغربي.

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