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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

نائب رئيس أورنج مصر: طرح شرائح صديقة للبيئة خلال أيام

صدى البلد

صرح أيمن أميري، نائب الرئيس التنفيذي لقطاع التكنولوجيا بشركة “أورنج مصر”، أن الشركة تعتزم طرح شرائح اتصالات صديقة للبيئة Eco-SIM خلال الأيام المقبلة.

وقال أميري، فى تصريحات صحفية، إن ذلك يأتى في إطار استراتيجية “أورنج مصر” لتعزيز الاستدامة البيئية لعملياتها على جميع الأصعدة، بما يخفض من البصمة الكربونية ويعمل بشكل مباشر على خفض الانبعاثات الكربونية بالشكل الذي يتوافق مع الأهداف العالمية للحفاظ على البيئة ومكافحة التغير المناخي، ويلبي الطموحات البيئية للدولة المصرية في رؤية 2030 وتماشيًا مع التوجهات الرئاسية بإطلاق مبادرات للحفاظ على البيئة قبل استضافة مصر مؤتمر تغير أطراف المناخ”COP27”. 

وأضاف أن هذه الخطوة تاتى أيضا في ظل الاستراتيجية الأوسع لشركة “أورنچ” العالمية، التي طرحت بالفعل هذه الشريحة في عدة أسواق حول العالم، الأمر الذي أتاح إطلاق عمليات التجارب لطرح الشريحة الجديدة في مصر منذ فترة طويلة بعد تجارب أثبتت جاهزيتها للانطلاق في مصر في غضون أيام.

وأوضح أن شرائح Eco-SIM الجديدة يتم إنتاجها من مواد صديقة للبيئة بعد إعادة تدويرها، ومن مزاياها خفض استهلاك البلاستيك وتقليل البصمة الكربونية، خاصة أن شركات الاتصالات تستهلك عدة أطنان من البلاستيك في إنتاج شرائح الاتصالات، بينما يسمح التحول الكلي إلى بطاقات Eco-SIM بتخفيض كبير في هذا الاستهلاك، مما يقلل من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.

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