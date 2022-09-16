عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تحقيقات

يوم أسود في أمريكا.. خسائر بالمليارات والبورصة تهبط إلى حد غير مسبوق|تفاصيل

البورصة الأمريكية
البورصة الأمريكية

تعيش الولايات المتحدة الأمريكية أياما صعبة بسبب التضخم الذي يضرب البلاد منذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية وتبعاتها على الاقتصادات العالمية، ومن قبلها أيضا بسبب فيروس كورونا وسلبياته الخطيرة على الاقتصاد الأمريكي الذي تضرر بشكل خطير.

انهيار في البورصة الأمريكية

واتضح تأثر الاقتصاد الأمريكي الكبير بالأزمات التي شهدها العالم خلال السنوات الماضية من خلال تأثر البورصة الأمريكية وتعرضها لخسائر كبيرة خلال جلسة الثلاثاء التي تعتبر اليوم الأسود على اقتصاد الولايات المتحدة الأمريكية، حيث هبطت مؤشرات سوق الأسهم الأمريكية في التداولات اليومية، وذلك بالتزامن مع نهاية جلسة التداول في بورصة وول ستريت، حيث انخفض مؤشر داو جونز بنسبة بلغت حوالي 3.9%، وهو ما يعادل أكثر من 1200 نقطة، وهو أكبر هبوط يومي منذ يونيو 2020.

وبالتوازي فقد مؤشر ستاندرد آند بورز 500 حوالي 177.72 نقطة بنسبة 4.32% إلى 3932.69 نقطة، ونال الهبوط من مؤشر ناسداك المجمع هو الآخر حيث وصل لـ632.84 نقطة بما يعادل 5.16% بواقع 11633.57 نقطة.

البزركان : الاقتصاد الأمريكي الأول في العالم وبعده الصين .. فيديو

خبير: الاقتصاد الأمريكي لم يتأثر بشكل كبير بأسعار الطاقة

وأشارت التقارير إلى أن انخفاض التضخم السنوي في شهر أغسطس، جاء أعلى من التوقعات البالغة 8.1%، وهو ما يساهم في احتمالية قيام المركزي الأمريكي بإقرار زيادة كبيرة في سعر الفائدة خلال اجتماعه المقبل، وللمرة الثالثة على التوالي، قد تزيد أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة وفقاً لتوقعات خبراء الاقتصاد والاستثمار.

بينما نالت الخسائر من أكبر أثرياء ومستثمرين العالم، فأظهرت قائمة بلومبرغ للمليارديرات، تراجعا ضخما بالثروات وكان أبرز الخاسرين:

جيف بيزوس: مؤسس شركة أمازون، في صدارة الأثرياء الخاسرين لأموالهم، حيث تراجعت ثروته بحوالي 9.8 مليار دولار.

إيلون ماسك: مؤسس شركة تسلا، خسر حوالي 8.4 مليار دولار من ثروته. 

مارك زوكربيرغ: مؤسس شركة ميتا، خسر حوالي 5.6 مليار دولار.

وارن بافيت: خسر حوالي 3.4 مليار دولار. 

بيل جيتس: بلغت خسائره 2.8 مليار دولار.

الكساد يضرب الولايات المتحدة

ومن جانبه، أكد مايكل مورجان، الباحث السياسي بمركز لندن للدراسات السياسية والاستراتيجية، أن البورصة الامريكية شهدت أمس يوما مأساويا وأسود وتعرضت لخسارة مليارات الدولارات، لافتا إلى أنه تم تبخر مليارات من أموال مليارديرات أصحاب المال في امريكا".

وأضاف مورجان، في تصريحات إعلامية، أن التضخم يلتهم ثروات الاثرياء في امريكا وحدثت خسارة 1.2 تريليون دولار فى عام"، مؤكدا أن الحل لوقف هذا النزيف أن يتم تدارك هذا الوضع بأسرع وقت وبشكل جراحي.

وأوضح الباحث السياسي بمركز لندن للدراسات السياسية والاستراتيجية، أن الكساد الاقتصادي في الولايات المتحدة الامريكية يدخل أسوأ مراحله.

هل وصل الاقتصاد الأمريكي إلى حالة الركود المخيفة؟

تضخم كارثي.. الاقتصاد الأمريكي يعاني والمواطن ينفق على الوقود أكثر من الملابس

أسباب انهيار البورصة الأمريكية

وفي هذا الإطار، قال الدكتور علي الإدريسي، الخبير الاقتصادي، إن خسائر الولايات المتحدة في البورصة جاءت لعدة عوامل جزء منها الارتفاعات التي حدثت في معدلات التضخم في الاقتصاد الأمريكية التي وصلت إلى حوالي 8.4 وهي أكبر من التوقعات الموضوعه التي كانت 8.1.

وتابع الإدريسي في تصريحات لـ "صدى البلد"، بالتالي مع الارتفاعات التي حدثت في معدلات التضخم في الولايات المتحدة، وأيضا التوقعات بارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية لتبقي في حدود 75 نقطة أساس والتي قد تزيد إلى أن تصل إلى 100 نقطة أساس، لذلك فإن هذا يسرع بشكل كبير ويزيد من حجم الزيادة في أسعار الفائدة بالنسبة للفيدرالي الأمريكي.

ولفت إلى أن كل هذه المشاكل أثرت بشكل كبير على أداء البورصة الأمريكية، والتي استطاعت سحب جزء كبير من الاستثمارات الموجهة للبورصة.

وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن ما يحدث في البورصة الأمريكية لا يشملها هي فقط بل يشمل العديد من أسواق المال في العالم كله بسبب التضخم الذي زاد بدرجة كبيرة وضرب اقتصادات العالم أجمع.

الاقتصاد الاقتصاد الامريكى الولايات المتحدة الامريكية الحرب الروسية الأوكرانية البورصة الامريكية البورصة التضخم سوق الأسهم الأمريكية الكساد الاقتصادي ارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية ارتفاع أسعار الفائدة اسعار الفائدة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صدمة.. خبير لوائح: الأهلي مهدد بالهبوط للدرجة الثانية بسبب كهربا .. فيديو

الزمالك خسر الصفقة.. مصطفي فتحي في بيراميدز رسمياً

بأمر مارسيل كولر.. كهربا خارج قائمة الأهلى الأفريقية رسميا

صدمة في الأهلي بسبب الصفقة الجديدة

قبلات ومايوه بكيني .. ظهور صادم لـ سعد الصغير وزوجته على البحر |فيديو

أزمة محمد صبحي انتهت..ماذا فعل رئيس فاركو في الزمالك ..فيديو

أول رد من التعاون على أنباء انتقال مصطفى فتحي إلى بيراميدز|خاص

تحرك جديد من كهربا لحسم غرامة الزمالك

موضوعات متعلقة

الاقتصاد الأمريكي يسجل انكماشا في الربع الثاني ومخاوف من الركود

دخول الاقتصاد الأمريكي مرحلة الركود تقنياً بعد انكماشه بـ 0.9% في الربع الثاني 2022

تراجع للربع الثاني على التوالي.. الاقتصاد الأمريكي يشهد بداية ركود واسع النطاق

الصحف الإماراتية.. تفاصيل زيارة لافروف إلى القاهرة.. انطلاق الاستفتاء على الدستور بتونس.. الركود يضرب الاقتصاد الأمريكي

ترشيحاتنا

التضخم والركود .. هل العالم أمام كارثة اقتصادية قريبة؟

حرب باردة جديدة.. الولايات المتحدة تقضي على الصين بالبطيء

رام تكشف عن شاحنتها الجديدة "بروماستر 2023" ..صور

نتيجة تنسيق كلية الحقوق 2022 .. الحد الأدنى 242 درجة

قراءة القرآن قبل الجمعة .. حكمها ودعاء يقضي لك 100حاجة قبل الفجر

بعد خسائر روسيا الفادحة.. هل وصلت حرب أوكرانيا إلى نقطة تحول؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بوزن زائد.. إطلالة داليا البحيرى الأخيرة تضعها فى موقف محرج|شاهد

چيب فوق الركبة.. هيفاء وهبى تثير جدلا بالتاتو|شاهد

توب شفاف … سيرين عبد النور تثير الجدل بإطلالة جريئة| شاهد

اكتشف تأثير القهوة على خصوبة الرجال

فيديو

تطبيق اليوم الرياضي ودمج القنوات التعليمية والتكنولوجية في المدارس/فيديو جراف

موافق اشتغل مع محمد رمضان ..أول تصريحات عبد الرحمن أبو زهرة بعد وعكته الصحية

عملة معدنية بـ 2 جنيه قريبًا في الأسواق .. ما علاقة نجيب ساويرس ؟ "فيديوجراف"

هاجموا سيارته..أحمد شيبة يتشاجر مع معحبيه بسبب صورة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.هادي التونسي

الدور المجتمعي لشخصية رائدة

د.عمرو الديب

نحو عالم بعيد عن هيمنة الأمم المتحدة

د.فاطمة الزهراء رمضان

الشباب هم قادة وسفينة التغيير

د نورهان موسى

لماذا الحوار الوطني؟

النائبة عفاف زهران

قمة المناخ.. انطلاقة مصرية جديدة

محمد حبيب

موسوعة "دور الفتوى في تحقيق التنمية المستدامة".. قراءة وتقييم

حسين مرسي

أزمة المناخ وتحدي البقاء

المستشار أحمد المعز الشندويلي

قم للمعلم

اﻟﻤﺰﻳﺪ