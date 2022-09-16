أرمينيا تثمن الدور الروسي في التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار مع أذربيجان

ثمن رئيس البرلمان الأرميني إليني سيمونيان الدور الروسي في التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار مع أذربيجان على الحدود بين البلدين.



وذكرت قناة (روسيا اليوم)، أن وفد منظمة معاهدة الأمن الجماعي بقيادة نوتيلا سيدروف عقد اجتماعا مع وزير الدفاع الأرميني سورين بابيكيان بشأن الوضع على الحدود بين أرمينيا وأذربيجان.

ومن جانبه، أعرب وزير الدفاع الأرميني عن أمله بأن تقوم المنظمة بدور فعال لحل الأزمة بين يريفان وباكو.



وكانت وزارة الدفاع الأرمينية ذكرت، أمس، أن الوضع على الحدود مع أذربيجان يسوده الهدوء منذ بدء وقف إطلاق النار ولم ترد تقارير عن أي انتهاكات، فيما لم يصدر تعليق فوري من الحكومة الأذربيجانية على هذه الأنباء.