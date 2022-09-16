خبير: القطاع غير الرسمي يمثل 40% من إجمالي حجم الاقتصاد في مصر

قال شريف الخُريبي، الخبير الاقتصادي، إن الاقتصاد غير الرسمي هو أن يقوم شخص بممارسة نشاط اقتصادي يدخل له ربحًا دون الحصول على أي تراخيص رسمية ودون تسجيل المنشأة أو النشاط في أيٍ من قطاعات الدولة، سواء في تسجيل الشركات أو الضرائب أو الجمارك، مؤكدًا أن التسجيل هدفه تيسير عمل صاحب المشروع.



وأضاف الخُريبي خلال حواره ببرنامج "صباح الخير يا مصر" والمُذاع عبر فضائية "الأولى المصرية"، أن أصحاب هذه المشروعات يفضلون التسجيل لكن بعد ذلك تواجههم مشكلات كبيرة جدا، وبخاصة إذا بدأ حجم العمل في الكبر أو بدأ يتجه إلى التعامل مع شركات حكومية تشترط أوراق قانونية هامة.

خطورة كبيرة على أصحاب مشروعات الاقتصاد غير الرسمي



وأوضح أن أصحاب المشروعات في الاقتصاد غير الرسمي يضعون أنفسهم في خطورة كبيرة خاصة إذا حدث أنّ أحدا من المتعاملين معه نصب عليه لن يستطيع الحصول على حقوقه، لافتًا إلى أن حجم الاقتصاد غير الرسمي لا يقل عن 40% من إجمالي حجم الاقتصاد في مصر.



الضغط على النشاط الاقتصادي

وأشار إلى أن الاقتصاد غير الرسمي يؤدي بشكل مباشر وغير مباشر إلى الضغط على النشاط الاقتصادي بشكل عام ومنافسة غير شريفة، لأنّ الاقتصاد الرسمي عندما لا ينتج لا يراعي الأسس السليمة في منتجاته عكس الاقتصاد الرسمي، بسبب الرقابة على مواصفات المنتج، وبالتالي ضمان أن السلعة مطابقة للمواصفات القياسية.



وتابع أن الاقتصاد غير الرسمي تغيب فيها هذه الاشتراطات ولا يدفع الضرائب وقد يحصل على مصادر الطاقة بشكل مخالف، فتكون أسعار منتجاته أقل وجودتها أقل ومنافسة غير عادلة مع الشركات المسجلة بشكل رسمي.

