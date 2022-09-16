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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أفلام تسجيلية وندوة ثقافية بنادي سينما المرأة.. الاثنين

فيلم عالسلم
فيلم عالسلم

يستأنف نادي سينما المرأة الذي يقيمه المركز القومي للسينما برئاسة المونتيرة منار حسني فعالياته يوم الإثنين القادم الموافق ١٩ سبتمبر في تمام السابعة مساء بالهناجر بدار الأوبرا المصرية.

ومن المقرر عرض الفيلم التسجيلي الطويل "عالسلم"  إخراج "نسرين الزيات"والفيلم التسجيلي القصير "كروان" للمخرج محمد "سويفي ضاحي".

يذكر أن فيلم عالسلم، تأخذنا مخرجته أثناء احداثه إلى رحلة ذاتية ذهابًا وإيابًا بين عالمين لا تنتمي لأي منهما. 

شارك الفيلم بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي 2020 ومهرجان ميدفيلم في روما 2021 و مهرجان فيسباكو السينمائي الدولي 2021، وحاز الفيلم على جائزة لجنة التحكيم في مهرجان عمان.

وعن فيلم كروان يعد هذا هو العرض الأول للفيلم والذي تدور أحداثه حول البطله نبيلة، التي تبلغ من العمر 60 عاماً، عشقت الغناء الفلاحي  منذ صغرها إلى أن كبرت الفتاة وتزوجت من عازف الأغاني الشعبية واتخذت الغناء وسيلة لكسب الرزق في الأفراح حتي لقبت بـ "كروان الشرقية".

وعقب عرض الافلام تقام ندوة تديرها مديرة النادى الناقدة السينمائية "شاهندة محمد على" لمناقشة الأفلام مع صناعها والجمهور.

يذكر أن نادي سينما المرأة يقيمه المركز القومي للسينما بالتعاون مع قطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة الدكتور فتحي عبدالوهاب، وإدارة الناقدة شاهندة محمد علي.

جدير بالذكر أن الدعوة عامة للجمهور ومحبي السينما لحضور فعاليات النادي.

فيلم عالسلم
فيلم عالسلم
نادي سينما المرأة سينما المرأة المركز القومي للسينما عالسلم فيلم عالسلم

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