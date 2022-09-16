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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ترتيب محمد صلاح في قائمة هدافي الدوري الإنجليزي قبل الجولة الثامنة

صدى البلد

حلّ نجمنا المصري محمد صلاح، المحترف في صفوف فريق ليفربول، في مركز صادم من قائمة هدافي الدوري الإنجليزي للموسم الجاري، قبل بداية الجولة الثامنة.

فيما يتصدر النرويجي إيرلنج هالاند، ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز، حتى الآن برصيد 10 أهداف.

وجاء ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي كالتالي:.

1- إيرلينج هالاند، مانشستر سيتي، 10 أهداف.

2- ألكسندر ميتروفيتش، فولهام، 6 أهداف.

3- هاري كين، توتنهام، 5 أهداف.

4- إيفان توني، برينتفورد، 5 أهداف.

5- رودريجو، ليدز يونايتد، 4 أهداف.

6- ماك اليستير، برايتون، 4 أهداف.

7- ويلفريد زاها، كريستال بالاس، 4 أهداف.

8- روبرتو فيرمينو، ليفربول، 3 أهداف.

9- جابرييل جيسوس، آرسنال، 3 أهداف.

10- باسكال جروس، برايتون، 3 أهداف.

11- ماركوس راشفورد، مانشستر يونايتد، 3 أهداف.

12- رحيم ستيرلينج، تشيلسي، 3 أهداف.

13- لويس دياز، ليفربول، 3 أهداف.

14- جابرييل مارتينيلي، آرسنال، 3 أهداف.

15- مارتن أوديجارد، آرسنال، 3 أهداف.

16- محمد صلاح، ليفربول، هدفان.

الدوري الإنجليزي صلاح محمد صلاح ليفربول هالاند

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