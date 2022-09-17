أفضل سعر لشراء الجنيه الإسترليني اليوم السبت 17-9-2022

نرصد أسعار صرف الجنيه الاسترليني مقابل الجنيه المصرى اليوم السبت 17 سبتمبر 2022 وفقا لاخر تحديث للبنوك العاملة فى مصر.

سعر الجنيه الاسترليني فى البنك المركزي

استقر سعر صرف الجنيه الاسترليني مقابل الجنيه المصرى فى البنك المركزى المصرى اليوم السبت عند 22.24جنيه للشراء 22.38 جنيه للبيع.

ووصل سعر صرف الجنيه الاسترليني مقابل الجنيه المصرى فى مصرف أبوظبي الإسلامي اليوم السبت نحو 22.31جنيه للشراء و 22.46جنيه للبيع.

سجل سعر الجنيه الاسترليني مقابل الجنيه المصرى فى بنك المصرى لتنمية الصادرات اليوم السبت نحو 22.29جنيه للشراء و 22.46جنيه للبيع.

سجل سعر الجنيه الاسترليني مقابل الجنيه المصرى فى بنك مصر إيران للتنمية ،اليوم السبت نحو 22.28جنيه للشراء و 22.49جنيه للبيع.

سجل سعر الجنيه الاسترليني مقابل الجنيه المصرى فى بنك الأهلى المتحد ،اليوم السبت نحو 22.28جنيه للشراء و 22.46جنيه للبيع.

ووصل سعر صرف الجنيه الاسترليني اليوم مقابل الجنيه المصرى فى بنوك(كريدى اجريكول،قطر الوطني) نحو 22.26جنيه للشراء و 22.46جنيه للبيع.

سجل سعر الجنيه الاسترليني مقابل الجنيه المصرى فى بنوك (المصرف المتحد،البنك التجاري الدوليCIB،العقاري المصري العربي)نحو 22.25جنيه للشراء و 22.46جنيه للبيع.

سجل سعر الجنيه الاسترليني اليوم فى بنك البركة نحو 22.23جنيه للشراء و 22.43جنيه للبيع .

أسعار الجنيه الاسترليني فى البنوك

سجل سعر الجنيه الاسترليني مقابل الجنيه المصرى بنوك(أبوظبي التجاري،المشرق،بلوم،قناة السويس،الكويت الوطني،التنمية الصناعية)نحو 22.23جنيه للشراء و 22.46جنيه للبيع.

ووصل سعر الجنيه الاسترليني اليوم مقابل الجنيه المصرى فى المصرف العربي الدولي نحو 22.23جنيه للشراء و 22.44جنيه للبيع.

بلغ سعر الجنيه الاسترليني اليوم فى بنك مصر نحو 22.22جنيه للشراء و 22.46جنيه للبيع.

ووصل سعر صرف الجنيه الاسترليني اليوم مقابل الجنيه المصرى فى بنوك( الإسكندرية،فيصل الإسلامي، البنك العربي الافريقي الدولي ) نحو 22.22جنيه للشراء و 22.46جنيه للبيع.

وصل سعر الجنيه الاسترليني اليوم مقابل الجنيه المصرى فى بنوك (الإمارات دبي الوطني ،HSBC)نحو 22.20جنيه للشراء و 22.46جنيه للبيع.

وصل سعر الجنيه الاسترليني اليوم مقابل الجنيه المصرى فى البنك الأهلي المصري نحو 21.99جنيه للشراء و 22.31جنيه للبيع..

أفضل سعر لشراء الجنيه الاسترليني اليوم السبت

ويقدم مصرف أبوظبي الإسلامي افضل سعر لشراء الجنيه الاسترليني فى البنوك اليوم السبت مسجلا 22.31جنيه للشراء