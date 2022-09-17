تطورات الحالة الصحية لـ عادل إمام واصابته بالزهايمر.. شقيق الزعيم يكشف الحقيقة

كشف المنتج عصام إمام شقيق الفنان عادل إمام، تطورات الحالة الصحية للزعيم بعد الشائعات المثارة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال عصام إمام خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحكاية" والمذاع عبر قناة "إم بي سي مصر"،:" "الناس مستعجلة على إيه.. ده عادل إمام لو حصله حاجة كل الناس هتعرف".

وأوضح:" ما قاله الإعلامي محمد الباز في برنامجه بشأن أن الزعيم لن يعود للفن ويعاني من أعراض الزهايمر، كلام غير صحيح تماما".

وتابع شقيق الزعيم:"المفروض نتحرى الأول"، لافتا أنه تلقى اتصالا من استراليا من شخص لا يعرفه يطمئن على حالة الزعيم.

وأكمل مخاطبا الصحفيين،:" تحروا الخبر قبل نقله والله عادل إمام ما دخل مستشفى ولا حاجة، ده الزعيم لو حصل حاجة الناس هتعرف، أحنا تعبنا من الكلام ده، ومش عارفين نعمل إيه".