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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

كارثة صحية| احذر.. الجلوس لساعات طويلة عقب ممارسة الرياضة

كارثة صحية| الجلوس
كارثة صحية| الجلوس لساعات طويلة يصيبك بهذه الأمراض

صاغت مجموعة من الباحثين الفنلنديين مؤخرًا، مصطلحًا يسمى "بطاطس الأريكة النشطة" للأشخاص الذين يمارسون الرياضة يوميًا ثم يجلسون لبقية اليوم.


وهذا يعني أن الجلوس لساعات طويلة يلغي للأسف الفوائد الصحية التي جنيتها خلال جلسة التمرين.
 

وشملت الدراسة، التي نُشرت في "الطب والعلوم في الرياضة والتمارين"، أكثر من 3700 رجل وامرأة في فنلندا طُلب منهم ارتداء أجهزة تتبع الأنشطة العلمية لمدة أسبوع على الأقل لتقييم حركاتهم على مدار اليوم.

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ووجد أن الأشخاص الذين مارسوا التمارين لمدة 30 دقيقة يوميًا ولكنهم كانوا مستقرين لمدة تتراوح بين 10 إلى 12 ساعة يوميًا، لديهم مستويات أعلى من السكر في الدم والكوليسترول والدهون في الجسم مقارنة بمن يتحركون أكثر، وكان هؤلاء الأشخاص هم بطاطس الأريكة النشطة في الدراسة.


وفي المعارضة ، قيل إن أولئك الذين نهضوا وتحركوا قليلاً كانوا أكثر صحة من البطاطس النشطة.


ووفقًا لفاهد فراحي عالم ما بعد الدكتوراة في جامعة أولو المؤلف الرئيسي للدراسة الجديدة: “قد لا تكون جلسة التمرين لمدة نصف ساعة كافية للتخلص من الآثار الجانبية للجلوس لفترات طويلة”.


"في السنوات الخمس الماضية فقط بدأنا نفهم أن النشاط البدني ليس القصة الكاملة، وفقا لما قالته “رايجا كوربلينن” أستاذة التمارين الصحية بجامعة أولو في فنلندا ومؤلفة مشاركة الدراسة، لصحيفة واشنطن بوست.


في نهاية الدراسة، أنشأ الباحثون أربع مجموعات متميزة من الأشخاص اعتمادًا على مقدار تحركهم على مدار اليوم.


كان 1،173 من المشاركين "بطاطس الأريكة النشطة"، و 1199 من "الحركة الخفيفة المستقرة"، و694 من "المتمرنين المستقرين" و 636 "المحركون" ،

 

ويمارس كل من البطاطس ذات الأريكة النشطة والمحركات الخفيفة المستقرة لمدة 30 دقيقة يوميًا ويجلسون لبقية اليوم. ومع ذلك ، كانت محركات الإضاءة المرسلة أكثر نشاطًا بنسبة 40 ٪ من بطاطس الأريكة النشطة.


وجلس المتمرنون الخاملون لساعات طويلة ولكنهم انغمسوا في ساعة من التمارين اليومية.


من ناحية أخرى، لم يمارس المحركون لمدة ساعة فحسب ، بل انغمسوا أيضًا في ساعتين إضافيتين من الحركة خلال أعمالهم اليومية.
 

بعد مقارنة كل هذه المجموعات ، وجد الباحثون أن البطاطس ذات الأريكة النشطة لديها أسوأ تحكم في نسبة السكر في الدم ونسبة الدهون في الجسم ومستويات الكوليسترول.


كيف تقلل من المخاطر؟
 

بالإضافة إلى التمرين ، تحرك برفق ، حتى لو كان ذلك يعني الذهاب في نزهة قصيرة أو المشي السريع أو حتى مجرد تنظيف منزلك،  اصعد على الدرج ، وتنزه في ممراتك، وفقًا للدراسة  فإن 80-90 دقيقة من النشاط الخفيف يوميًا مثالية ، ومع ذلك ، "يجب أن تكون أي حركة إضافية مفيدة" .
 

المصدر: timesofindia

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