كنا نستورد الغاز بـ2.5 مليار دولار.. البترول : ربنا أكرمنا بـ حقل ظهر..فيديو

أكد حمدي عبد العزيز المتحدث باسم وزارة البترول، أن حقل ظهر لإنتاج الغاز الطبيعي يحقق لنا الاكتفاء الذاتي من الغاز.



وقال حمدي عبد العزيز في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج " صالة التحرير " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" قيمة استيراد الغاز من الخارج كانت تكلف مصر 2.5 مليار دولار قبل تحقيق الاكتفاء الذاتي بفضل حقل ظهر ".

حقل ظهر

وتابع حمدي عبد العزيز :" حقل ظهر وغيره من الحقول مكنتنا من تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي والعودة للتصدير ونحقق عائدات دولارية وذلك في إطار سياسة واستراتيجية ينفذها قطاع البترول “، مضيفا:” ربنا أكرمنا وحبانا بـ حقل ظهر ".

وفي سياق متصل قال حمدي عبد العزيز :" تم تطوير مستودع التعاون للبترول وتم وضع أنظمة الرقمنة وطرق قياس المستودعات به بتكلفة 300 مليون جنيه، وتم افتتاح هذا المستودع اليوم ".

ولفت حمدي عبد العزيز :" خلال الفترة الماضية تم اتخاذ إجراءات من أجل ترشيد استهلاك الطاقة وترشيد استخدام الكهرباء لتوفير كميات من الغاز الطبيعي من أجل أن تتجه للتصدير ".