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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظة دمياط

إزالة 20 حالة تعدٍ على أملاك الدولة في فارسكور

صدى البلد

ذكرت  الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، أنه تم إزالة 20 حالة تعد على أملاك الدولة على مساحة ٣١٤١م٢ تابعة لولاية الإصلاح الزراعى بمركز فارسكور، وذلك فى مستهل الأسبوع الثانى من انطلاق المرحلة الثانية من الموجة الـ٢٠ لازالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية .

وأضافت محافظ دمياط أنه تم إزالة ٩٧ حالة تعدى بمناطق مختلفة منذ انطلاق تلك المرحلة ، مشيرة إلى استمرار تلك الأعمال لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية باسترداد أملاك الدولة وتطبيق القانون وفرض هيبة الدولة .

وشددت المحافظ على رؤساء الوحدات المحلية بالتصدى لأى حالة تعد فى المهد وعدم السماح بعودة التعديات.

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