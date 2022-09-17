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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تحصين 72 ألف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية والوادى المتصدع بقنا

تحصين الماشية
تحصين الماشية

تمكنت مديرية الطب البيطرى بـ قنا ، من تحصين ٧٢ ألف و ٧٩٣ رأس ماشية خلال فعاليات الحملة القومية الثانية لتحصين الماشية ضد الحمى القلاعية والوادى المتصدع التى تم تنفيذها خلال الفترة من ١٤ يوليو الماضى ، وحتى ١٥ من شهر سبتمبر الجارى.

 

قال اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا ، إن رؤس الماشية التى تم تحصينها شملت" ٤٣ ألف و ٤٣٤ أبقار ، ١٣ ألف و ٢٩٤ جاموس ، ١٥ ألف و ٦٨٤ أغنام ، ٣٨١ ماعز" بنسبة ٧٩.٢ % من إجمالى حصر روؤس الماشية بالمحافظة.

 

و أشار محافظ قنا ، إلى أن فِرق التحصين قامت بزيارة ٢٣٣ قرية ونجع، لتحصين الحيوانات الموجودة بها، بنسبة ٨٩٪؜ من إجمالى قرى و نجوع المحافظة.

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و قال الدكتور ابراهيم يوسف، مدير عام الطب البيطرى بـ قنا ، رغم إنتهاء الحملة القومية، إلا أن المديرية مستمرة فى تقديم التحصين للحيوانات التى تخلفت عن التحصين خلال فترة تنفيذ الحملة.

 

وتابع مدير عام الطب البيطرى بـ قنا ، وذلك بهدف الحفاظ على الثروة الحيوانية ضد الأمراض الوبائية الخطيرة ، والعمل على رفع القدرة المناعية والإنتاجية للحيوانات بما يعود بالنفع على صغار المربيين وأصحاب المزارع وبما يسهم فى تحقيق الإكتفاء الذاتى من اللحوم.

قنا تحصين الماشية الحمى القلاعية الحملة القومية الثانية الطب البيطري راس ماشية اخبار قنا

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