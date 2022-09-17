تحصين 72 ألف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية والوادى المتصدع بقنا

تمكنت مديرية الطب البيطرى بـ قنا ، من تحصين ٧٢ ألف و ٧٩٣ رأس ماشية خلال فعاليات الحملة القومية الثانية لتحصين الماشية ضد الحمى القلاعية والوادى المتصدع التى تم تنفيذها خلال الفترة من ١٤ يوليو الماضى ، وحتى ١٥ من شهر سبتمبر الجارى.

قال اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا ، إن رؤس الماشية التى تم تحصينها شملت" ٤٣ ألف و ٤٣٤ أبقار ، ١٣ ألف و ٢٩٤ جاموس ، ١٥ ألف و ٦٨٤ أغنام ، ٣٨١ ماعز" بنسبة ٧٩.٢ % من إجمالى حصر روؤس الماشية بالمحافظة.

و أشار محافظ قنا ، إلى أن فِرق التحصين قامت بزيارة ٢٣٣ قرية ونجع، لتحصين الحيوانات الموجودة بها، بنسبة ٨٩٪؜ من إجمالى قرى و نجوع المحافظة.

و قال الدكتور ابراهيم يوسف، مدير عام الطب البيطرى بـ قنا ، رغم إنتهاء الحملة القومية، إلا أن المديرية مستمرة فى تقديم التحصين للحيوانات التى تخلفت عن التحصين خلال فترة تنفيذ الحملة.

وتابع مدير عام الطب البيطرى بـ قنا ، وذلك بهدف الحفاظ على الثروة الحيوانية ضد الأمراض الوبائية الخطيرة ، والعمل على رفع القدرة المناعية والإنتاجية للحيوانات بما يعود بالنفع على صغار المربيين وأصحاب المزارع وبما يسهم فى تحقيق الإكتفاء الذاتى من اللحوم.