إصابة 6 من أسرة واحدة بعد اصطدام سيارة برصيف في بني سويف

أصيب 6 من أسرة واحدة بينهم ثلاث أطفال اليوم السبت، جراء اصطدام سيارة ملاكي برصيف على الطريق الصحراوي الشرقي في بنى سويف، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة.

تلقي اللواء أسامة حلمي مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطاراً من شرطة النجدة بإصابة 6 من أسرة واحدة بينهم ثلاث أطفال اليوم السبت، جراء اصطدام سيارة ملاكي برصيف بالطريق الصحراوي الشرقي، ووجه على الفور بسرعة انتقال سيارات الإسعاف إلى محل الواقعة ونقل المصابين إلى أقرب مستشفى.

وانتقلت سيارتا إسعاف تابعتان لمرفق بني سويف إلي محل الواقعة، وتبين أن المصابين هم: حنان صابر عونى 25 سنة، يارا أحمد جمال 5 سنوات، مكة محمد جمال 3 سنوات، ومودة محمد جمال عام، ومحمد جمال جمعة 22 سنة، وجميعهم مصابين بجروح وسحجات بالجسم، وهنادى توفيق عبد الستار 40 سنة مصابة باشتباه كسر بالساعد الأيسر.

تم نقل المصابين إلى قسم الاستقبال بمستشفى بني سويف التخصصي لتلقي العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة.