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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

المستشارة هايدي الفضالي تكشف أغرب قضية خلع في المحاكم المصرية

صدى البلد

قالت المستشارة هايدي الفضالي، رئيس محاكم الأسرة سابقًا، إن القانون الحالي يظلم الأب، لأن حضانة الأب تقع بعد الأم؛ وأم الأم، وأم الأب، والعمة والخالة، والكثير من السيدات، متساءلة: "هل العمة أو الخالة أحن على الطفل من الأب؟".

وأضافت "الفضالي"، خلال حوارها مع الإعلاميين أيمن ترهوني وزين العابدين خليفة، ببرنامج "بكرة أفضل"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، أن قاضي الأسرة من الضروري أن يقوم بمساعي صلح حقيقية، خاصة في قضايا الطلاق والضرر، مشيرة إلى ضرورة معرفة المشاكل بين الزوجين والعمل على حلها في المهد.

ولفتت إلى أن هناك قضايا خلع تحدث بعد الوصول إلى عمر الـ70 عامًا، بسبب رغبة الزوجة في الذهاب إلى دار المسنين، ورفض الزوج لهذا الأمر.

قالت المستشارة هايدي الفضالي، رئيس محاكم الأسرة سابقًا، إن هناك حالة حرج من العريس دائمًا قبل الزواج، بسبب رغبته في الزواج، ولذلك يوافق على كتابة قائمة المنقولات وفي بعض الأحيان كتابة وصل أمانة، معقبة: "أنا مش مع كتابة قائمة منقولات، وبعض السيدات قد يغضبن من هذا الأمر". 

وأضافت "الفضالي"، خلال حوارها مع الإعلاميين أيمن ترهوني وزين العابدين خليفة، ببرنامج "بكرة أفضل"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، أن هناك إمكانية لاستبدال القائمة بشيء آخر مثل كتابة مؤخر كبير، لأن هذا المؤخر يعتبر ضامنة للمرأة بعد الزواج، فالزوج بالنسبة للمرأة في الكثير من الأحيان شيء مجهول، معقبة: "الزواج بالنسبة للمرأة مثل البطيخة".

وأوضحت أن القائمة إذا استمرت فلا بد من إبعادها عن قانون العقوبات، وتعتبر دين مدني وبذلك لا يحبس الزوج حال التبديد، ويغرم بدفع مبلغ معين؛ مثل أي دين مدني كإثبات الملكية وخلافه.

قانون العقوبات المشاكل بين الزوجين دار المسنين قائمة المنقولات محاكم الاسرة

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