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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أذربيجان تعلن تسليم جثامين 32 جندياً إلى أرمينيا

أذربيجان تعلن تسليم
أذربيجان تعلن تسليم جثامين 32 جنديا إلى أرمينيا

أعلنت أذربيجان، السبت، تسليم أرمينيا جثامين 32 جنديا، لقوا حتفهم خلال الاشتباكات الأخيرة على الحدود بين البلدين.

وقالت اللجنة الحكومية لشئون الأسرى في أذربيجان إنه "تم العثور على جثامين 32 جنديًا أرمينيا في الأراضي الخاضعة لسيطرتنا.. وبعد الأعمال العسكرية تم فحص الجثث بالتعاون مع أفراد النيابة العسكرية الذين لم يكتشفوا أي علامات عنف على الجثامين".

وأضافت اللجنة في بيان أنه تم تسليم أرمينيا الجثامين التي عثرت عليها السلطات الأذربيجانية.

وأشارت أذربيجان إلى أنه سيتم تسليم جثامين أخرى إلى يريفان في المستقبل القريب.

وليل الثلاثاء الماضي، اندلعت اشتباكات مسلحة على الحدود بين أرمينيا وأذربيجان، نتج عنها سقوط عشرات القتلى من الجانبين.

وتوصل الطرفان إلى اتفاق لوقف إطلاق النار على الحدود بينهما، بعد تصعيد واشتباكات استمرت مدة يومين.

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وفي وقت سابق، أعلن رئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان أن وزارة الدفاع أبلغته بمقتل 49 جندياً في هجوم لقوات أذربيجان.

ولاحقا، كشف باشينيان عن ارتفاع عدد الجنود الذين سقطوا خلال المواجهات الحدودية مع أذربيجان خلال هذا الأسبوع إلى 135 جنديًا.

وأضاف " أذربيجان تحاول تفسير هذه الأعمال على أنها رد على نوع من الاستفزازات.. ولكننا يجب أن نقول بحسم، إن هذا كذب وتقرير مزيف".

وتوقع المسؤول الأرميني ارتفاع عدد القتلى خلال الفترة المقبلة؛ نظرا لوجود عدد كبير من الجرحى في الاشتباكات التي تعد أسوأ مواجهات عند الحدود مع أذربيجان منذ حرب عام 2020.

وخاضت الدولتان حربين، الأولى في التسعينيات، والثانية في 2020، بسبب إقليم "ناجورني قره باغ" المتنازع عليه، وهو جيب أذربيجاني تسكنه غالبية من الأرمن.

اذربيجان أرمينيا يريفان أذربيجان وارمينيا اشتباكات

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