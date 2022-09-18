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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

هونر تكشف سعر ومواصفات جهاز التابلت المميز Honor Pad X8 .. صور

هونر تكشف رسميا عن
هونر تكشف رسميا عن جهاز التابلت المميز Honor Pad X8

كشفت شركة هونر الصينية عن جهاز التابلت Honor Pad X8 رخيص الثمن والذي يستهدف فئة الشباب ومحدودي الدخل، حيث جاء بعدد من المواصفات الجيدة، وذلك بعد أيام قليلة من الإعلان عن جهاز تابلت Honor Pad X8 Lite. 

 

وبحسب موقع GSMArena فإن تابلت هونر Honor Pad X8 حصل على شاشة من نوع LCD ،  قياس 10.1 بوصة ، مع دقة 1920 × 1200 بيكسل،  ووزن 460 جراما، كما حصل على كاميرا خلفية بدقة 5 ميجابكسل وكاميرا أمامية بدقة 2 ميجابكسل، لتصوير السيلفي وإجراء مكالمات الفيديو. 

تابلت هونر Honor Pad X8

ويعمل تابلت هونر Honor Pad X8 بمعالج من شركة MediaTek التايوانية ولكن لم تذكر الشركة نوعه، حيث يحمل كود MT8786 ، ويحتوي على وحدة معالجة مركزية بثماني نواة مع نواتين Cortex-A75 مسجلتين بسرعة 2.0 جيجاهرتز وستة أنوية من نوع Cortex-A55 تبلغ 1.8 جيجاهرتز. 

تابلت هونر Honor Pad X8
تابلت هونر Honor Pad X8

ويحتوى تابلت هونر Honor Pad X8 على بطارية 5100 مللي أمبير في الساعة، كما يضم ذاكرة وصول عشوائي تبلغ سعتها 6 جيجابايت رام، وذاكرة تخزين داخلية  64 و 128 جيجابايت، ولكن مع نظام التشغيل Android 10 ، وواجهة المستخدم للسوفت وير Honor UI 4.0 . 

تابلت هونر Honor Pad X8

ويبدأ سعر تابلت هونر Honor Pad X8 حوالي 200 دولار أمريكي أى ما يعادل حوالي 3 آلاف و900 جنيه مصري، وذلك لأصغر نسخة، ولكن لم تؤكد الشركة موعد الإطلاق العالمي للتابلت، حيث لم يتم الإعلان إذا كان الجهاز سيقتصر على السوق الصينية فقط أم سيتم إطلاقه في السوق العالمية. 

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