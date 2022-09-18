لميس الحديدي تحذر من ارتفاع الأسعار.. وأحمد موسي يهاجم هاني توفيق .. والزعيم يرد علي الباز: موتوتي 5 مرات

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تذكرة موحدة..وزير النقل يزف بشرى سارة للمواطنين بشأن القطار الكهربائي الخفيف |فيديو

قال كامل الوزير، وزير النقل إنه سوف يكون هناك أتوبيسات بالمجان لمدة شهر لنقل المواطنين من قلب المدن لتوصليهم لمحطات القطار الخفيف وذلك مع دخول المدارس والجامعات لتشجيع المواطنين لركوب القطار الكهربائي الخفيف.

وأضاف "الوزير" خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الحكاية" المذاع علي قناة إم بي سي مصر ، أن الوزارة تقوم علي عمل تذكرة موحدة يستخدمها المواطنون في ركوب القطار الكهربائي الخفيف ومن ثم يركب بها المترو للتخفيف علي المواطنين، وهذا أسلوب ترويجي أيضًا تستخدمه دول عديدة.

نسي حاجات من حياته ولايحمل تليفونًا.. الباز يؤكد إصابة عادل إمام بـ«الزهايمر»|فيديو



كشف الإعلامي محمد الباز، أن الفنان عادل إمام لا يمتلك الآن تليفوناً شخصياً ولا يرد على المكالمات.

وأضاف الإعلامي محمد الباز، خلال تقديمه برنامج "آخر النهار"، المُذاع عبر فضائية "النهار"،: "عادل إمام لو بخير ومعندوش زهايمر، وحالته الصحية تسمح، لماذا يطوف ناس تدّعي أنه بخير، ومكالمة بسيطة وتخلص الحكاية، لكن عادل إمام لم يظهر ولم يتواصل مع أحد، وحتى آخر صورة نشرت لعادل إمام مع إيهاب رمزي، وقيل إنها أحدث ظهور له، تبين أن الصورة من أكثر من سنة".

الأسعار هتزيد تاني.. لميس الحديدي للحكومة: متطلبوش من المواطن يرشد أكتر من كده|فيديو



كشفت الإعلامية لميس الحديدي أن الفترة القادمة ستشهد سياسة مرنة لسعر الصرف الفترة القادمة يتبعها تراجع لقيمة الجنيه أمام الدولار قائلة: هنشوف ارتفاعات أخرى من الواضح أنها ستكون تدريجية".

تابعت: "أرجو بقى من التجار اللي هما مسعرين اصلاً من زمان على السعر الأعلى ألا يقدموا على رفع للأسعار بلاش تلاقي سعر الدولار رايح في اتجاه السعرين فتقوم رافع تاني لأنك بالفعل عملت ده من فترة مش عاوزين تضخم كبير لأنه مهما ارتفع هيوصل لسقف معين مش هيتخطاه زي 2016".





بها سم قاتل.. صيادلة القاهرة تحذر: شراء الأدوية عبر التطبيقات يسبب مضاعفات|فيديو

أكد الدكتور محمد الشيخ، نقيب صيادلة القاهرة، أنه تتم مراجعة كافة تفاصيل الدواء المعروض من قبل الصيدلي، لافته: "الأدوية عبر الإنترنت لا يتم مراجعتها لأنها لا تخضع للرقابة".

وأضاف الدكتور محمد الشيخ، نقيب صيادلة القاهرة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "آخر النهار"، المُذاع عبر فضائية "النهار"،: "أدوية السوشيال ميديا والتطبيقات والعيادات قاتلة"، موضحًا: "موضوع بيع الدواء عبر تطبيقات الموبايل بدأ منذ ظهور فيروس كورونا، وأدوية التطبيقات بها سم قاتل".

سك العملة: نطرح مليون جنيه فكة يوميا فئة 25 و50 و100 قرش

قال اللواء حسام خضر، رئيس مصلحة الخزانة العامة وسك العملة، إن المصلحة منوط بها سك العملة المعدنية فقط، لافتا إلي أنه كان هناك عرض من شركة عالمية لإنتاج عملة بلاستيكية ولكنهم وجدوا أنها غير عملية ولم يتم تطبيقها.

وتابع خضر خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " حضرة المواطن" والمذاع عبر قناة "الحدث اليوم"،:" لا نعاني من أزمة فكة، ولدينا احتياطي من الفكة يكفي نحو عام ونصف، ومن يتقدم لمنافذ صرف الفكة يحصل على ما يريد.





أشرف زكي: نقابة المهن التمثيلية ستكرم صلاح السعدني وممدوح الليثي وآخرين

قال الدكتور اشرف زكي نقيب المهن التمثيلية ان النقابة قررت إقامة مهرجان للدراما؛ لمنحها مساحة شأنها شأن السينما.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج " كلمة أخيرة " الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة ON: الدراما كانت محرومة من هذه النوعية من المهرجانات مش زي السينما وأطلقنا في نقابة المهن التمثيلية جائزة الإبداع سنمنحها للنجوم الذين أثروا الحياة الفنية."





أسامة ربيع: زيادة رسوم عبور السفن بقناة السويس بنسبة 15٪.. فيديو

كشف الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس أن هناك قرار اليوم صدرـ بـ زيادة رسوم عبور السفن بنسبة 15٪، ما عدا السفن السياحية بنسبة 10٪ فقط، مشيرا إلى أن هذا القرار تم دراسته بشكل جيد في إدارة التخطيط والبحوث وكانت الدراسة قائمة لشهور حتي تم إصدار القرار اليوم.

روج شائعات.. أحمد موسى: هاني توفيق يوجه لي السباب الآن بيردح

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن هاني توفيق الخبير الاقتصادي يطلق وابلا من السباب ضده بعدما انتقد ما قام به من ترويج شائعات عن سعر الفائدة في مصر.

وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد :" هاني توفيق طلع يشتمنا بعدما روج شائعات ".

وأضاف الإعلامي أحمد موسى :" عايزني أقول كنت بتعمل إيه قبل 2011 بلاش أحسن ".

